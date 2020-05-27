Кризис Covid-19 вдохновляет криминальные сети по всей Европе

"(...) Криминальная Европа существует уже давно, и Covid-19 ее окрылил. Однако на полицейском и судебном уровнях европейское сотрудничество не ослабло. Каждую неделю в Брюсселе встречаются представители государств и европейских институтов для того, чтобы поговорить о внутренней безопасности и иммиграции, скоординировать действия и проанализировать ситуацию", - пишет Le Figaro.

Катрин Де Болле, исполнительный директор Европола, полицейской службы ЕС, подчеркивает, что в масштабе Евросоюза "преступные круги отреагировали очень быстро, играя на спросе и предложении и эксплуатируя, например, глобальную проблему дефицита масок".

"Европол совместно с полицейскими управлениями и финансовыми учреждениями Германии, Ирландии, Великобритании и Нидерландов помог сорвать одну большую аферу. Берлин купил 1,5 млн масок за 1,5 млн евро. Но его "поставщиками" оказались хакеры, которые клонировали сайты производителей в Испании, Ирландии и Нидерландах. Деньги удалось обнаружить до их отправки в Нигерию, двух человек арестовали в Нидерландах. Франция также обратилась в Европол, чтобы "заморозить" 6 млн евро, отправленных в Сингапур после ложной продажи масок и геля", - говорится в статье.

"Киберпреступность тоже очень довольна кризисом. Несведущие банды даже наняли экспертов. Диапазон деятельности весьма широк: фишинг, компьютерные атаки и шантаж, внедрение вредоносных программ", - отмечает журналист.

"(...) Еще один бич: педопорнография в сети. Различные государства привлекли внимание Европола к взрывному росту "горячих линий" и увеличению просмотров видео во время карантина (в 3 раза больше обращений к сайтам в Дании, + 25% загрузок в Испании). После австралийского оповещения о заснятых домогательствах в отношении детей, иногда в возрасте до 5 лет, европейское расследование позволило отыскать в Бельгии и Франции видеоролики, снятые в Испании. Один подозреваемый был арестован в Барселоне", - пишет Le Figaro.

"(...) Остается узнать, как криминальный мир адаптируется к новой ситуации, - указывает журналист. Катрин Де Болле выделяет три этапа: "Первый этап был связан с карантином, когда наблюдался рост киберпреступности, подделок, обмана и мошенничества. На втором этапе, связанном со снятием карантина, преступники попытаются воспользоваться новыми возможностями для отмывания денег или нелегальной иммиграции. Наконец, на третьем этапе нам придется бороться с попытками присвоения государственных средств, отсюда важность нового европейского центра по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями, который был открыт 5 июня в Европоле".

"По мнению Катрин Де Болле, преступная деятельность также будет направлена на "наиболее уязвимые группы, которые чаще всего склонны покупать некачественную или контрафактную продукцию. И на молодых людей, которые наиболее подвержены риску вербовки со стороны преступных групп или радикальных движений". Воздействие кризиса Covid-19 на преступность будет длительным... и общеевропейским", - резюмирует издание.