В Турции домработницы стали побочными жертвами Covid-19

"(...) Уже больше двух месяцев Румейса не покидает свою крохотную квартиру. С момента первой смерти от коронавируса в Турции в середине марта (на сегодняшний день их 4369) и ряда последовавших за этим ограничений жизнь Румейсы словно провалилась в черную дыру. "На следующий же день мои работодатели попросили меня больше не приходить к ним. Я потеряла все: свою работу, зарплату, свое социальное достоинство", - рассказывает 35-летняя стамбульская домашняя работница, пять лет проработавшая в семье из престижного квартала Этилер. Она признается в этом по телефону, почти стесняясь, что она выставляет напоказ свои проблемы в стране, "где прислугу всегда приучали молчать", - пишет Le Figaro.

"(...) Ради спасения экономики страны президент Эрдоган с самого начала эпидемии предпочел целенаправленные меры, такие как тотальный карантин для лиц моложе 20 лет и старше 65 лет, при этом он поощрял деятельность предприятий, в частности, строительного сектора. Он ввел в действие социальную помощь. Но неформальный сектор (сезонные работники сельского хозяйства, самозанятые работники, домашние работники) не подпадают под оказание социальной помощи, что ввергло сотни тысяч мужчин и женщин в самое отчаянное положение", - отмечает автор статьи.

"Помимо того, что они от нас отказываются, они навешивают на нас ярлыки, - добавляет Румейса. - Мои работодатели больше не позволяют мне возвращаться домой, так как опасаются, что я являюсь носителем вируса. Какая ирония судьбы! Моя мама, тоже домработница, в прошлом месяце подхватила его в той семье, где она работает!", - говорит она.

"(...) Поскольку мы принадлежим к неформальному сектору, у нас нет никаких прав", - признается Гюльхан Бенли, глава ассоциации, защищающей домашних работников. Для тех, кто остается со своими работодателями и продолжает трудиться, условия жизни граничат с современным рабством. "Им больше не разрешают выходить на улицу, удваивают работу за ту же зарплату. Учащаются случаи физического и даже сексуального насилия. Это хуже тюрьмы! С начала пандемии Гюльхан Бенли приходилось принимать до семи звонков о бедствии в день - по сравнению с одним звонком три месяца назад. (...) Турция не является исключением. В странах Персидского залива и даже в Ливане коронакризис сделал иностранных домашних работников еще более уязвимыми. В середине апреля один мужчина выставил на продажу нигерийскую домработницу в группе Facebook "Купить и продать в Ливане". После этого он был арестован властями", - передает журналистка.

"За закрытыми дверями все дозволено. Как только Covid-19 обрушился на Турцию, жизнь 39-летней филиппинской домашней работницы Лины превратилась в кошмар. Ее работодатели без предварительного уведомления запретили ей выходить из дома. Одержимые страхом перед вирусом, они заставляли ее чистить их простыни каждый день и давали ей еду один раз в день, боясь нехватки продовольствия. "Прошло более двух месяцев с тех пор, как я видела внешний мир. Я даже не имела права открыть окно, чтобы подышать свежим воздухом. Что касается моей зарплаты, около 700 евро в месяц, то ее я тоже в глаза не видела: они говорили мне, что слишком рискованно выходить и снимать деньги в банкомате", - тайно поделилась она через WhatSapp.

(...)