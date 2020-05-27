Австрийская полиция изъяла видео с Ибицы и представила фотографии "племянницы олигарха"

"Следователи изъяли более 12 часов видеоматериала и опубликовали фотографии для розыска", - сообщает австрийское издание Der Standard.

"Спустя почти год после скандала на Ибице прокуратура Вены сообщила о первых результатах расследования. Так, ей удалось изъять как весь видеоматериал, так и оборудование и аудиозаписи. Девушка, игравшая роль "приманки", разыскивается по фотороботу. Как известно, мнимая племянница российского олигарха заманила в ловушку бывшего главу партии FPÖ Кристиана Штрахе, что стоило ему должности", - напоминает издание.

"В ходе расследования, по данным федерального управления уголовной полиции, удалось изъять видеозапись продолжительностью 12 часов 32 минуты 38 секунд, а также аудиозапись продолжительностью 8 часов 14 минут 3 секунды, и оборудование".

"На этом основании федеральное управление уголовной полиции публикует по распоряжению прокуратуры Вены несколько фотографий неизвестной нарушительницы с псевдонимом Алена Макарова", - говорится в заявлении ведомства.

"Всего на данный момент, по данным федерального управления уголовной полиции, по поручению прокуратуры следователями специальной комиссии Soko Tape ведется следствие по 40 делам. Проведение следственных мероприятий было назначено по 31 правонарушению. "За последние 365 дней было составлено 139 отчетов о промежуточных результатах, проведено 55 домашних обысков, десять добровольных обысков и 259 официальных допросов. Было выдано 5 распоряжений о задержании и оформлено 13 запросов о предоставлении правовой помощи", - сообщает федеральное ведомство уголовной полиции. Также было изъято 34 терабайта данных".

"Следствию по делу Ибицы ведется в двух аспектах: с одной стороны, речь идет о расследовании предпосылок возникновения видео, с другой стороны, - о проверке сделанных в видео заявлений на предмет наличия в них признаков уголовного преступления", - передает Der Standard.