Горячая ванна может приносить такую же пользу для здоровья, как и занятия спортом, доказали ученые

"Признайтесь, вам иногда хочется отказаться от вечерней пробежки и вместо этого полежать в замечательной горячей ванной? Что ж, у исследователей из Университета Ковентри есть хорошие новости. Они обнаружили, что регулярные горячие ванны могут имитировать многие преимущества ходьбы, бега трусцой и езды на велосипеде для здоровья. Они усиливают кровоток, повышают температуру тела и частоту сердечных сокращений - во многом так же, как и упражнения - и могут помочь улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, способствовать росту и восстановлению клеток и даже действовать как антидепрессант", - пишет Daily Mail.

"Среди преимуществ, которые несут горячие ванны для здоровья - снижение кровяного давления, уменьшение воспалений и более жесткий контроль уровня сахара в крови для людей с диабетом 2 типа", - добавляет издание.

"Однако, к сожалению, такая "тепловая терапия" не в состоянии помочь в деле избавления от жира или увеличения мышечной массы и плотности костей. Тем не менее, ученые уверены, что сочетание упражнений и горячих ванн и саун может привести к улучшению здоровья", - говорится в статье.

(...) "Словосочетание "спорт - это лекарство" по праву получило широкое признание, - указал Чарльз Стюард, один из авторов исследования, в журнале The Conversation. - Это один из лучших способов оставаться здоровым, но лекарства не работают, если вы не готовы их принимать".

"Приверженность занятиям спортом крайне низкая, и многие не хотят заниматься упражнениями из-за недостатка времени и мотивации. А у людей более старшего возраста или у страдающих хроническими заболеваниями упражнения также могут вызывать боль, что по очевидным причинам еще больше ограничивает их выполнение", - констатирует он.

"Хотя упражнения остаются лучшим способом улучшить ваше здоровье, исследования показывают, что купание в сауне или в гидромассажной ванне - это альтернативный вариант для тех, кто либо не желает, либо не может выполнять достаточное количество упражнений", - добавляет Стюард.

"Во всем мире около 25% взрослых не выполняют минимально рекомендуемых физических упражнений - 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической активности в неделю. (...) Считается, что малоподвижное поведение является причиной примерно одной из десяти смертей в Великобритании ежегодно, указывают исследователи". (...)

"Анализ команды Университета Ковентри, в котором участвовали добровольцы, проводившие равное количество времени в гидромассажной ванне и на велосипеде, показал, что, хотя упражнения более эффективны для увеличения расхода энергии, и при спортивной нагрузке, и при лежании в ванне наблюдались сопоставимые повышения температуры тела и частоты сердечных сокращений. Между тем ультразвуковое сканирование артерий показало аналогичное усиление кровотока", - подчеркивается в статье.

"Исследователи также изучали использование саун и горячих ванн во многих культурах мира, таких как Финляндия, Япония и Южная Корея. В одной только Финляндии насчитывается около 3 млн саун в стране с населением 5,5 млн человек. "Все эти культуры - и многие другие исторические и современные культуры, в которых популярно принятие ванн - превозносят пользу для здоровья от этих практик, - указывает Стюард. - И теперь мы знаем, что они были правы все время".