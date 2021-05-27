Брюссель мобилизуется против дезинформации - но для избирательной кампании перед выборами в бундестаг инициатива выдвинута слишком поздно

"Речь идет о лжи и вводящей в заблуждение полуправде, о пропаганде и нагнетании страха: ЕС усиливает давление на онлайн-платформы с тем, чтобы они систематически пресекали дезинформацию", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова, отвечающая за ценности и транспарентность, объявила в среду, что Брюссель рассматривает возможность принятия более жесткого "кодекса поведения" для увеличения ответственности корпораций. Европа проводит новаторскую работу, которая может превратиться в "глобальный стандарт", сказала чешский политик".

"Комиссар по внутреннему рынку Тьери Бретон и вовсе считает, что в Европе распространяется "инфодемия", "ставящая под угрозу жизни людей". (...) Еврокомиссия планирует представить первый проект нового кодекса осенью и провести консультации с интернет-платформами. Кодекс планируется использовать начиная со следующего года", - передает издание.

"Необходимость такой инициативы назрела давно, но, как показывает начинающаяся избирательная кампания в Германии, она была выдвинута слишком поздно для того, чтобы улучшить ситуацию до дня выборов 26 сентября. Органы безопасности Германии уже приведены в состояние повышенной готовности. В частности, объектом кампаний фейковых новостей уже стала кандидатка "зеленых" на пост канцлера Анналена Бербок".

"Кандидаты на выборные должности являются "желанными объектами нападок", заявил в интервью Handelsblatt председатель Управления по охране конституции Тюрингии Штефан Крамер. В ближайшие месяцы эти атаки, вероятно, усилятся. "Период избирательной кампании делает людей очень восприимчивыми к мнимым скандалам, фейковым новостям и конспирологическим фантазиям", - сказал он".

"Крамер подозревает, что за такими атаками стоят иностранные государства и их спецслужбы. Это "не мираж, а суровая реальность", что они используют возможности "для дестабилизации нашей политической системы или влияния на принятие решений на выборах".

"Федеральное правительство следит за этой проблемой. Министерство внутренних дел создало рабочую группу AG Hybrid для борьбы с гибридной угрозой дезинформации в избирательных кампаниях. (...) "Мы должны активно защищать нашу демократию", - заявила министр юстиции Кристина Ламбрехт".

"В целом, однако, стало ясно, что принцип добровольного самоконтроля, который уже давно действует в отношении интернета, недостаточен. Еще в 2018 году ЕС согласовал "правила поведения", а среди подписавшихся были Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Tiktok и глобальная ассоциация рекламных компаний World Federation of Advertisers. Однако с точки зрения потока фейковых новостей мало что изменилось", - указывает Handelsblatt.

"Одна из главных причин заключается в том, что особенно громкий и будоражащий контент является для интернет-компаний прибыльным бизнесом. Поэтому Брюссель рассматривает рекламную индустрию как важнейший рычаг. Обновляя правила, Еврокомиссия теперь хочет добиться того, чтобы в будущем рядом с дезинформацией не размещались рекламные объявления".

"Хотя горячая фаза избирательной кампании в бундестаг еще даже не началась, уже очевидно, насколько сильно дискурс сейчас поддерживается онлайн-сетями. После того как 19 апреля Бербок была выдвинута кандидатом на пост канцлера от партии "зеленых", о 40-летней женщине-политике стало появляться все больше фейковой информации".

"Руководитель избирательной кампании "зеленых" Михаэль Кельнер говорит о новом масштабе атак. "Мы наблюдаем, что в сети распространяется целенаправленная дезинформация и ложь со стороны правоэкстремистских кругов, а также, возможно, иностранных спецслужб", - сказал Кельнер в интервью Handelsblatt".

"Согласно исследованию Европейской службы внешних связей (EEAS), ни на одной стране ЕС российские кампании по дезинформации не сосредоточены так, как на Германии. По данным организации, систематические кампании осуществляются как на политическом уровне, так и со стороны близких к Кремлю СМИ. Как удалось узнать Handelsblatt из кругов безопасности, особенно страдают от кампаний "зеленые" и их кандидатка на пост канцлера".

"Недавно газета Bild сообщила о широкомасштабной клеветнической кампании против Бербок, которая якобы ведется Россией. Цель - дискредитировать кандидата "зеленых" на пост канцлера Германии", - цитирует газета анонимный источник в кругах безопасности НАТО. Помимо России как главного действующего лица, инициаторами попыток повлиять на поведение избирателей в Германии являются также Китай и Турция".

"Партия, среди прочего, пытается противостоять этому с помощью собственной "пожарной службы для интернета", которая была основана в 2017 году, - отмечает Handelsblatt. - "Мы не отдадим интернет троллям и ненависти", - говорится на сайте "зеленых".