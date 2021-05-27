Население России настороженно относится к вакцинам, предоставляемым властями

"Россияне далеки от очередей и охоты за вакцинами от Covid, которые наблюдаются во всем мире, они не хотят прививаться, проявляя недоверчивость и к самому продукту, и к разработавшим его властям. Таков российский парадокс: президент Владимир Путин в августе 2020 года с помпой объявил о выпуске первой вакцины "Спутник V". С тех пор ее эффективность была признана авторитетным медицинским журналом The Lancet, а также многими зарубежными странами. Но, по данным недавнего опроса независимой исследовательской организации "Левада-Центр"*, более 60% опрошенных россиян не собираются делать прививки", - пишет швейцарская газета Le Temps.

"После нескольких месяцев приглушенной кампании вакцинации, несмотря на снятие большинства санитарных ограничений, власти встревожены новой волны заражений, которая, судя по всему, приближается. "Имейте в виду, что российская вакцина самая надежная сегодня и самая безопасная", - снова утверждал Владимир Путин в среду, несколько раз отстаивая свои позиции. Из более чем 146 млн россиян около 11 млн человек получили две дозы вакцины. Чтобы прельстить сопротивляющихся, власти предлагают мороженое и другие подарки. Или 1000 рублей (11 евро) пенсионерам", - говорится в статье.

Социолог Алексей Левинсон из "Левада-Центра"* объясняет, что россияне просто не верят в то, что "вакцина прошла все испытания", и опасаются возможных "побочных эффектов", при этом недооценивая риски болезни. Многие россияне, десятилетиями обрабатывавшиеся советской, а затем российской пропагандой, считают, что "политические цели" Кремля, который хотел первым объявить о создании вакцины, "имеют большую ценность, чем общественное здравоохранение", - указывает он.

* - некоммерческая организация, внесенная Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента