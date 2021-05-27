Белоруссия заставила самолет Ryanair приземлиться - еще до получения сообщения об угрозе взрыва

"Из-за вынужденной посадки самолета Ryanair Белоруссия находится под давлением. Президент Лукашенко утверждает, что причиной посадки самолета стала угроза взрыва. Но, как показывает внутренний документ, это крайне сомнительная версия", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"В воскресенье в 12:30 по местному времени самолет авиакомпании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, вошел в воздушное пространство Белоруссии. Управление полетами в Минске немедленно направило пилоту предупреждение - о якобы имеющейся у него информации о том, что на борту самолета находится бомба, которую могут взорвать над столицей Литвы. Служба безопасности аэропорта, по данным управления, получила соответствующее электронное письмо с угрозами; сообщение было разослано сразу в несколько аэропортов".

"Спустя примерно четверть часа, в 12:47, самолет меняет курс и летит в Минск. Это следует из расшифровки разговора между пилотом и авиадиспетчерами столичного аэропорта Белоруссии, опубликованной Министерством транспорта страны".

"После приземления в Минске были арестованы оппозиционный белорусский блогер Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега. (...) Как утверждает Лукашенко, он действовал законно, с целью защитить людей. Информацию о том, что на борту самолета Ryanair находилось взрывное устройство, Белоруссия, по его словам, якобы получила из Швейцарии", - говорится в статье.

"Однако внутренний документ ставит эту версию под большое сомнение: письмо, в котором якобы говорилось об угрозе взрыва, поступило на электронную почту минского аэропорта только в 12:57 воскресенья - почти через полчаса после того, как белорусское управление полетами сообщило пилоту Ryanair о взрывном устройстве, предположительно находящемся на борту самолета. Это электронное письмо оказалось в распоряжении лондонского "Центра досье"; Der Spiegel удалось ознакомиться с его содержанием и данными о времени его получения".

"Автор письма, пользователь с электронным адресом "ahmed_yurlanov1988@protonmail.com", утверждает, что является представителем радикального исламского движения ХАМАС. "Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне". Если ЕС не выполнит требования, говорилось в письме, бомба взорвется над Вильнюсом 23 мая".

"Тем временем ХАМАС опроверг какую-либо связь с угрозами взорвать бомбу. Большинство наблюдателей также считают белорусскую версию крайне неправдоподобной. (...)На момент вынужденной посадки между Израилем и палестинской организацией уже действовал режим прекращения огня. То, что это письмо действительно было отправлено представителем ХАМАСа, более чем сомнительно", - указывает издание.

"По информации от сотрудников аэропорта Вильнюса, электронное письмо с таким же содержанием, отправленное с того же аккаунта, было получено аэропортом столицы Литвы в 12.25 дня, незадолго до того, как самолет вошел в воздушное пространство Белоруссии. Греческое авиационное управление в свою очередь опровергло все заявления о том, что афинский аэропорт или греческие власти были проинформированы об угрозе самолету Ryanair, назвав их "абсолютно ложными, безосновательными и полностью вводящими в заблуждение", - передает Der Spiegel.

"Заявление Лукашенко о том, что он получил информацию о бомбе на борту самолета из Швейцарии, также вызывает вопросы. Возможно, это ошибочный вывод, связанный с сервисом электронной почты Protonmail: провайдер находится в кантоне Женева", - отмечает издание.