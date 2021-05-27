Федеральная прокуратура Германии берет на прицел режим Лукашенко

"В Беларуси Лукашенко силой подавил протесты, поэтому представители оппозиции подали против него иск в Германии - еще до инцидента с вынужденной посадкой самолета", - пишет немецкое издание Der Tagesspiegel.

"Федеральная прокуратура не ведет расследование в отношении Александра Лукашенко по жалобе белорусов в изгнании - однако генеральный прокурор ФРГ (GBA) инициировал в отношении насилия в Белоруссии "процесс наблюдения". Об этом Der Tagesspiegel удалось узнать из судебных кругов. Информацию подтвердила представительница генерального прокурора".

"По словам юристов, в широком смысле "процесс наблюдения" считается предварительным этапом официальной процедуры и может подготовить будущие расследования в отношении минских госслужащих. Кроме того, позднее, когда Лукашенко больше не будет занимать свой пост, генеральная прокуратура сможет быстрее провести расследование в отношении него", - отмечает издание.

"В данном случае речь идет не о вынужденной посадке самолета в минском аэропорту в минувшие выходные. Скорее генеральный прокурор принял решение в отношении иска, поданного в начале мая четырьмя берлинскими адвокатами от имени белорусских оппозиционеров".

"Адвокаты представляют интересы десяти мужчин, которые были задержаны после протестов летом 2020 года: "Во время задержания, - пишут заявители, - их запирали в слишком тесных камерах или автозаках, подвергали физическому насилию, угрожали, оскорбляли и иным образом унижали в течение нескольких дней".

Один из адвокатов, Онур Эзата, подтвердил в разговоре с Der Tagesspiegel, что федеральная прокуратура в Карлсруэ инициировала "процесс наблюдения". "Нападение на самолет гражданской авиации несколько дней назад еще раз показывает, что Лукашенко руководит преступным режимом", - заявил Эзата.

"Адвокаты указывают, что федеральная прокуратура может расследовать совершенные в Белоруссии преступления по принципу международного права - согласно которому страна может расследовать преступления, даже если они были совершены в другой стране, а преступник и жертва не являются гражданами ФРГ. На этом основании в 2019 году федеральная прокуратура предъявила обвинения двум сирийцам, один из которых был осужден в первой инстанции за преступления, которые он совершил у себя на родине, будучи агентом режима в Дамаске", - говорится в статье.

"Лукашенко назвал иск берлинских адвокатов "глупым шагом". "Кто вы такие, чтобы меня судить? (...)Они наследники поколений, которые развязали ту войну", - заявил президент три недели назад, намекнув на нападение Германии на Советский Союз во время Второй мировой войны", - передает Der Tagesspiegel.