На костях сотен тысяч людей он построил свой город

"Болотистая дельта Невы казалась царю Петру I "парадизом". Сначала в 1703 году он построил лишь крепость и дом. Но уже в скором времени возник Санкт-Петербург, при строительстве которого погибло больше людей, чем приезжало сюда жить", - пишет немецкое издание Die Welt.

"Согласно легенде, на это место царю указал орел. Но на самом деле Петр I, вероятно, даже не присутствовал при закладке первого камня в основание Петропавловской крепости 27 мая 1703 года (по григорианскому календарю) на Заячьем острове в устье Невы. Напротив, на западном берегу, был построен дом с тремя комнатами. "Парадизом" называл царь этим места. Которые вскоре стали кошмаром для его подданных", - повествует журналист Флориан Штарк.

"Успехи в Северной войне против Швеции, прежде всего опыт того, что русские корабли могли выходить в Балтийское море из Невы, укрепили желание царя открыть здесь ворота на Запад".

"В 1706 году губернаторам в провинциях было приказано набрать 30 тыс. крепостных для черновой работы, а также мастеров-строителей, ремесленников и художников. (...)Рабочие были вынуждены трудиться от восхода до заката солнца. Им не хватало инструментов, еды, нормального жилья. Тысячи людей пытались бежать. Если их ловили, то отрезали нос. Из-за плохой погоды, цинги и дизентерии смертность стремительно росла. Историки предполагают, что при строительстве "парадиза" Петра погибли несколько сотен тысяч людей. Слова о том, что город был построен на костях, стали крылатой фразой", - говорится в публикации.

"Все когда-нибудь придет в этой стране к страшному концу, ведь вздохи стольких миллионов душ поднимаются против царя к небесам", - писал один из дипломатов".

"Поскольку аристократия не проявляла особого желания покидать свои дома в Москве, перебраться на север их заставили указом и силой. За дворянами последовали купцы и ремесленники, искавшие счастья на севере. Были построены верфи и арсеналы, а также Кронштадтская крепость, благодаря которой Петербург стал базой Балтийского флота. (...) В 1712 году Петр I объявил свой город столицей страны, а через два года в нем проживало уже 35 тыс. человек", - пишет Die Welt.