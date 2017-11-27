У Путина есть несколько весьма либеральных соседей

"Возможно, Кремль Владимира Путина имеет сильную власть над Россией, но после выборов, которые состоялись 10 сентября, древняя крепость на Москве-реке окружена оппозицией", - пишет в Bloomberg журналист Леонид Рагозин.

"Либералы, занимающие антипутинские позиции, заполнили муниципальные советы в историческом и коммерческом центре российской столицы, а также в нескольких зажиточных жилых районах, получив большинство мандатов в 17 из 125 муниципальных районов города. В некоторых других у оппозиции имеется меньшинство мандатов, но довольно значительное. Хотя эти советы имеют лишь слабые возможности для осуществления перемен - в лучшем случае они сопоставимы с общественными советами в городе Нью-Йорк (консультативными советами на уровне округов. - Прим. ред.), для победителей выборов, похоже, на самом деле важна символичность произошедшего", - говорится в статье.

"Вот один из политических парадоксов России: Кремлю часто легче контролировать остальную страну, чем свою столицу", - замечает автор. По мнению Рагозина, "в правление Путина Москва осталась рассадником оппозиции, хотя федеральное правительство вкладывает миллиарды долларов в усовершенствование городской среды и новую транспортную инфраструктуру".

"Власти понимают, что к московскому избирателю требуется более изощренный подход - прямое подавление оппозиции вообще-то не срабатывает", - говорит политконсультант Аббас Галлямов, который прежде работал на правительство, наблюдал за региональными избирательными кампаниями.

"Возможно, тот факт, что политические противники взяли Кремль в кольцо, играет на руку Путину, поскольку активисты сосредотачиваются на сломанных лифтах и дорожных ухабах вместо того, чтобы публично разоблачать коррупцию или стремиться к избранию на более высокие должности. Однако, сказал Галлямов, победы локального масштаба совпали с ростом протестной активности по всей стране, который отчасти подпитывается основным лидером оппозиции - Алексеем Навальным - и его предвыборной кампанией на президентских выборах, хотя его шансы на победу невелики. Маловероятно, что Путин даже разрешит зарегистрировать его в качестве кандидата на выборах в марте 2018 года", - говорится в статье.

"Политолог Дмитрий Орлов, член высшего совета "Единой России", сказал, что власти сознают проблему, связанную с возникновением, как он выразился, "кольца враждебных муниципалитетов" вокруг Кремля, и всеми силами стараются ее нейтрализовать: иногда путем сотрудничества, иногда пытаясь расколоть оппозицию. Нельзя сказать, что местные власти имеют какое-то реальное могущество перед лицом авторитарного центрального правительства. "Главная угроза в том, что накануне президентских выборов муниципалитеты могут превратиться в центры протестной активности", - сказал Орлов. Но притеснения - не выход, добавил он, поскольку "это породит более агрессивное протестное движение, которое консолидируется вокруг политиков типа Навального".

По мнению Рагозина, сейчас либералы приобретают опыт государственного управления, пусть даже в малых масштабах.

Район Гагаринский слывет одним из самых либеральных муниципальных образований во всей России, пишет автор. Все 12 депутатов, победивших на выборах 10 сентября, были выдвинуты оппозиционной либеральной партией "Яблоко".

"Возможно, вопросы, которыми занимается совет, - мелкие, но его глава Елена Русакова полагает, что именно с этого нужно начинать оппозиции, которая настроена против Путина. "Государство следует выстроить заново с нуля", - сказала она, и это указывает на ключевой вопрос к ее стратегии: правящая партия, похоже, рада предоставить либералов самим себе на низшем уровне госуправления, но либералы воспринимают свои маленькие победы как первый шаг по долгому пути обратно на вершины власти. Чье мнение тут верно?" - пишет автор.

"Чтобы противостоять этой системе и в итоге ее изменить, людям нужна очень хорошая самоорганизация, - говорит Русакова. - Там, где мы видим очаги самоорганизации, мы также можем увидеть случаи, когда правительство идет на попятный".

Автор продолжает: "Человек, который несколько лет пытался организовать мирную антипутинскую революцию, теперь занимает одну из ключевых должностей в местных органах власти Красносельского района". Илья Яшин, подобно Русаковой, возглавляет совет, который состоит из депутатов-единомышленников.

"После почти 20 лет уличных протестов, направленных на осуществление революции в украинском стиле, Яшин теперь сосредоточился на таких же мелкокалиберных проблемах, как и Русакова: на ремонте старых многоквартирных домов, облагораживании кварталов и противодействии непопулярным проектам застройки", - говорится в статье.

"Но пример соседней Украины, где за 10 лет произошли две революции, побуждает его задуматься, почему те, кому удалось совершить революцию, добиваются меньших успехов, когда надо проводить ключевые реформы", - пишет автор. "Легко собрать группу пассионарных людей и свергнуть диктатора, но жизнь в этот момент не останавливается, и нужно управлять страной по-другому", - сказал Яшин. "На взгляд Яшина, то, что он делает теперь, возможно, поважнее, чем смещение Путина", - замечает автор. "Если функционального самоуправления нет, то вскоре после революции вам понадобится совершить еще одну революцию", - сказал Яшин. "Я хочу продемонстрировать, что даже на низшем уровне мы можем добиться результатов", - заявил он.

Автор замечает: "Умеренный "политический климат" Москвы контрастирует с более консервативными, пропутинскими настроениями в остальной России. Галлямов сказал, что Путин терпит своих московских оппонентов точно так же, как Китай - инакомыслие в Гонконге. Предполагается, что в спальных районах и еще дальше Кремлю, собственно, не о чем волноваться".

Яшин возражает: "Москва - трендсеттер. Она всегда на шаг впереди. Но остальная страна ее в итоге догоняет".