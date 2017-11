27 ноября 2017 г. Джозеф Кокс | The Daily Beast Русские отмывают деньги на Airbnb "Как показало обнародованное недавно обвинительное заключение относительно Пола Манафорта (бывшего начальника избирательного штаба Трампа), даже ресурс Airbnb уязвим для отмывателей денег. Однако не один только Манафорт предположительно пропускает грязные деньги через этот мега-популярный сервис по поиску жилья. Мошенники используют Airbnb для отмывания грязных денег с украденных кредитных карт, согласно постам на подпольных форумах и по данным исследователей кибербезопасности, с которыми консультировалась The Daily Beast", - сообщает Джозеф Кокс в упомянутом издании. "Эта новость показывает, что мошенники ухватятся за любую доступную им возможность, особенно когда есть окно для проталкивания денег через онлайновые сервисы, для которого иногда требуется относительно небольшое усилие, компьютер и чуток креативности", - говорится в статье. "Люди сто лет так делают", - сказал The Daily Beast опытный махинатор с кредитными картами. "The Daily Beast нашла несколько недавних постов на нескольких русскоязычных форумах преступников, на которых пользователи ищут людей для сотрудничества в сфере незаконного использования сервиса Airbnb. По данным Рика Холланда, вице-президента по стратегии фирмы Digital Shadows, занимающейся кибербезопасностью, эти операции проводят одиночки или группы людей, использующие легитимные и украденные аккаунты Airbnb для бронирования жилья и начисления выплат сотрудничающим с ними пользователям Airbnb, которые сдают жилплощадь внаем. Эти хозяева затем отправляют назад определенный процент своей прибыли, полученной несмотря на то, что никто не заселяется на их жилплощадь". "В целом, это способ снять деньги с украденных кредитных карт. В других случаях мошенники могут покупать электронные товары, вроде айфонов, с помощью украденных карт и затем перепродавать их с прибылью. Это та же идея отмывания денег, только с помощью Airbnb", - говорится в статье. "Хотя эту мошенническую схему обсуждают на нескольких разных форумах, неясно, насколько широко распространено это незаконное использование Airbnb. В условиях использования Airbnb говорится: "Верификация пользователей в сети интернет является трудной задачей, и мы не несем какой-либо ответственности за подтверждение личности членов", - передает автор. Источник: The Daily Beast