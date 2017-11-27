Влияние российских кибератак на движение за независимость Каталонии

"Атаки, организованные из таких стран, как Россия, с целью повлиять на сепаратистский конфликт в Каталонии и усугубить политическую нестабильность, имели место. Но были ли они в действительности решающими?" - вопрошает El Mundo. Журналист Чема Родригес пишет: "Некоторые из крупнейших специалистов по кибербезопасности, которые на днях собрались в Севилье, оспаривают официальную версию о реальном влиянии лавины ложной информации о Каталонии и подложных профайлов на движение за независимость. Ее изложило испанское правительство и подхватило даже в НАТО. Эксперты говорят: эти явления существовали, но их последствия "преувеличены".

"Это цитата из высказываний одного из самых известных хакеров из "старой Европы" - хорвата Мирослава Штампара", - поясняет автор. Штампар, ныне советник правительства Хорватии, "заявляет, что даже не уверен, что за атаками стоит российское правительство Владимира Путина. Он замечает, что обвинения в адрес России сделались для западным лидеров труднопреодолимым искушением", пишет газета.

Штампар признал, что есть постоянные попытки внедриться в сети и компьютерные системы. "Это делает Россия, это делает Китай, "и американцы тоже". События последних месяцев в Каталонии недалеки от стратегий кибервойны, развиваемых уже многими странами, сейчас в основном великими державами, но "я не вижу такого уж большого влияния", пересказывает газета слова эксперта.

По мнению Штампара, распространение высказываний в соцсетях могло повлиять на образ мыслей лишь меньшинства жителей Каталонии.

Лоренсо Мартинес, эксперт по правоведению и информатике, руководитель Asociación Nacional de Ciberseguridad y Pericia Tecnológica (Ancite), считает, что "возможно" нанести "хакерскую атаку" в ходе политического конфликта, влияя больше на людей, чем на компьютерные системы избирательных комиссий или подсчета голосов. "Он считает, что это и произошло в Каталонии, но тоже не очень уверен, что всем этим руководили из России", - говорится в статье.

Журналист сообщает: "И все же использование Джулиана Ассанжа "привлекает внимание", посетовал некий источник, который назвал себя бывшим поклонником основателя Wikileaks, теперь разочаровавшимся из-за того, что активист рьяно отдался делу борьбы за независимость [Каталонии".

Многие хакеры, приехавшие на IV Conferencia de Hacking y Ciberseguridad в Севилье (SecAdmin 2017), сошлись на том, что киберпространство стало новым "полем битвы", где страны меряются силами в менее кровавых, чем реальные, но столь же опасных сражениях.

Штампар полагает: Испания - "член НАТО и ЕС, это нормально, что она становится жертвой этих атак". Нужно быть готовыми к атаками, но не стоит "бояться", заметил он.

Мартинес считает, что на данный момент главная угроза частным компаниям и государственным институтам Испании - атаки вирусов-вымогателей.

Участники конференции обсудили также вопросы безопасности мобильных телефонов и использование биткойнов.