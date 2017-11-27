Лев Гудков: "Путину некого бояться"

Социолог Лев Гудков говорит в интервью Frankfurter Rundschau о новом тоталитаризме в России и близорукости оппозиции.

"Я не вижу потенциала для массовых протестов. Недовольство внутри населения присутствует - но оно диффузно, а сами недовольные никак не организованы, - констатирует социолог. - Любая попытка организовать оппозицию жестко пресекается. Изменения в таком режиме, как советский или постсоветский, возможны лишь в случае раскола бюрократии, если верхушка среднего класса больше не готова мириться с ситуацией и внутри элиты назрели конфликты".

Навальный как представитель верхушки среднего класса "ни при каких условиях не будет допущен до выборов", уверен Гудков. "Он действительно единственный серьезный противник Путина. И не потому, что может победить, а потому, что способен мобилизовать большое количество недовольных граждан", - пояснил он. Теперь же "нам предлагают своего рода театр с привлечением определенных лиц, которые должны сделать выборы легитимными. Функция таких кандидатов, как Ксения Собчак или Владимир Жириновский, - показать Путина в роли серьезного государственного мужа, отца нации".

"Если здраво оценивать ситуацию, нужно признать, что сегодня (...) любая легальная политическая оппозиционная деятельность бессмысленна. Наши данные демонстрируют, что мы находимся скорее в фазе реставрации тоталитаризма. А самое драматичное в этом то, что оппозиция не способна понять эту информацию и работать с ней. Она скорее склонна отвергать ее, поскольку эти данные не вписываются в ее картину. Нас обвиняют в том, что мы легитимируем режим. Я отвечаю - это же абсурд, это все равно, что утверждать, что градусник легитимирует лихорадку", - говорит Гудков.

"То, что происходит в России, я рассматриваю как долговременный процесс разложения советской системы. Мы видим изменения в самых разных институтах государственной власти, которые происходят с разной интенсивностью и приводят к разным результатам. Например, в 1990-е годы обрушилась центральная власть, а при Путине мы наблюдаем ее ренессанс, который выражается, в частности, в укреплении "политической полиции", которая действует вне рамок закона. И это, - по словам социолога, - не только спецслужбы, но также процесс бюрократизации системы правосудия, которая в известной степени подчинена президенту; система образования, которая не развивается; контроль над современными средствами коммуникации, которые используются как мощный инструмент пропаганды. На сегодняшний день практически не осталось независимых СМИ. Среди оставшихся - "Ведомости", "Новая газета" и частично радиостанция "Эхо Москвы".

Интернет, по мнению Гудкова, не является адекватной альтернативой. "Поэтому в будущее я смотрю скорее с пессимизмом".

"Популярность Путина (...) связана с агрессией (во внешней политике) и антизападными настроениями", - отмечает собеседник издания: так, конфронтация с Украиной и аннексия Крыма одним махом заставили рейтинг популярности президента вырасти.

Выборы он называет "голосованием за Путина". "Для этого уже все готово, оппоненты нейтрализованы, а в обществе царит атмосфера безальтернативности".

"Особенностью тех, кто пережил советский и постсоветский периоды, является то, что они научились жить при тоталитарных структурах. К тому же Кремль знает, как в своих интересах обыграть негативный опыт соотечественников, связанный с чувством безысходности, или тоску по признанию и самоуважению, свойственные населению начиная с конца 1990-х. Частью путинской идеологии является критика реформаторов, западных идей. С другой стороны, он говорит о традициях, гордости и самоуважении. При нем произошла реабилитация Сталина, - сказал Гудков, - а победа в Великой Отечественной войне вытеснила самый главный советский праздник - Октябрьскую революцию".

У России "отсутствует представление о будущем", указал социолог. "Мы видим лишь то, что молодежь недолюбливает режим. Но в целом пропагандистская машина работает эффективно. Развитие ситуации в России зависит от стран Запада. Если будет сильно влияние санкций, - сказал он, - через 5-7 лет мы здесь ощутим серьезный социальный и экономический кризис".