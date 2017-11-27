Видео на Youtube и разговоры у двери

"Сторонников критика Кремля Алексея Навального становится все больше. Противник Путина делает ставку на тактику, которая уже зарекомендовала себя в США", - пишет Виктор Функ в немецком издании Frankfurter Rundschau.

"Как у путинского критика Алексея Навального получается действовать на нервы Кремлю?" - таким был главный вопрос во время беседы руководителя предвыборного штаба Алексея Навального Леонида Волкова с немецкими и польскими журналистами.

Будет ли Навальный допущен к президентским выборам в марте, станет официально известно в середине декабря. Однако власти уже продемонстрировали, что активисту по борьбе с коррупцией не стоит питать надежд.

"Навальный объявил о своей кандидатуре год назад, с тех пор по всей стране были открыты десятки предвыборных штабов. Их громили, конфисковали документы, совершались нападения на самого Навального, на его сторонников оказывают давление в школах, а центральный офис политика в московском бизнес-центре прослушивается", - заявил Волков.

Свой оптимизм касательно того, что Навальный и его "Партия прогресса" заберутся на вершину российской политики, Волков объясняет так: "Мы не можем проиграть. Дело в том, что другая сторона ничего не может выиграть".

"Другая сторона - это президент Владимир Путин и правительство Дмитрия Медведева", - поясняет автор материала. "Им придется проводить выборы в несвободной политической системе, это для них стресс. Каждые несколько лет им приходится организовывать шоу, а мы им мешаем", - сказал Волков.

"Стресс для российского правительства оппозиция создает различными путями. Навальный рассчитывает на комбинацию информационно-развлекательных технологий и политизирование", - пишет Функ. Так, публикации о "грязном обогащении" российской политической элиты доступны для миллионов зрителей на Youtube.

"Однако больше всего нервирует правительство успех Навального на улицах. Несмотря на то, что 41-летний политик не может выступать на телевидении, количество его сторонников постоянно растет", - сообщает корреспондент.

"Штаб Навального делает ставку на тактику, которую успешно применяла команда Барака Обамы в США: молодые люди ходят от двери к двери и склоняют соседей, знакомых и родственников на сторону Навального", - отмечается в статье. "Нам не нужно телевидение, наши СМИ - это молодежь и интернет", - сказал Волков.

То, что эта тактика работает, Навальный и Волков доказали в 2013 году, когда оппозиционер вместо прогнозируемых 3% голосов набрал 27% на выборах мэра Москвы, и это стало "шоком для власти".

"Стресс, о котором говорит Волков, это неуверенность, - продолжает автор. - По его мнению, если Навального допустят к выборам и они будут проведены честно, политик сможет набрать 25%, а Путин - 60%".

Чего же боится повелитель Кремля? "Честности", - считает Волков. Результат в 60% неприемлем для Путина. "Это бы означало, что то, что нам годами рассказывают о настроении народа, о крымском конфликте и о многом другом, не соответствует действительности", - сказал Волков.