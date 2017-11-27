Алексей Навальный: "Россия - это гораздо больше, чем Путин"

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный говорит в интервью с корреспондентом Frankfurter Rundschau Штефаном Шоллем о своей предвыборной борьбе и фашизме в России.

"Плана B у нас нет - только план А, - говорит Навальный, отвечая на вопрос журналиста о том, что будет, если его не допустят до президентских выборов. - Если ты приходишь в российскую политику, имея план В, это значит, что при любой возможности ты готов отступить. Я исхожу из того, что у меня есть все законные основания принять участие в предстоящих выборах. Если меня, основного конкурента, к ним не допустят, то это будут не выборы, и мы (...) призовем к их бойкоту. Я уверен, что многие к нам прислушаются".

86%, которые, согласно опросам, поддерживают Путина, "говорят лишь об отсутствии политической конкуренции", замечает собеседник немецкого издания.

Алексею Навальному, по его собственному признанию, часто задают вопрос о том, какие цели он преследует. "Ответ очень прост: я просто верю в то, что делаю. И люди поддерживают меня. Я основал Фонд борьбы с коррупцией, некоммерческую организацию, независимую от государства. Ее финансируют простые люди, им нравится, что я делаю, мне это тоже нравится".

Отвечая на вопрос журналиста о том, в чем он находит отдохновение и ходит ли он в церковь, Навальный говорит о том, что он верующий человек, но "не настолько религиозный, чтобы, как Владимир Путин с епископом Тихоном, вести долгие беседы с представителями духовенства. Я обычный человек, люблю проводить время с семьей, ходить в кино, с удовольствием читаю".

"Я действительно ненавижу кремлевских жуликов, - признается Навальный. - И погрязшую в коррупции семью генпрокурора Юрия Чайки я ненавижу настолько сильно, что (...) пишу письма в генпрокуратуру Швейцарии". Смеясь, Навальный добавляет, что "швейцарскую прокуратуру он тоже ненавидит - за то, что она ничего не предпринимает".

Комментируя информацию о том, что его предвыборную кампанию якобы финансирует Госдеп США и "Альфа-Групп", оппозиционер указывает на то, что на данный момент 40 тыс. человек перечислили ему более 200 млн рублей. "Сумма небольшая, но она больше, чем собрали все остальные независимые кандидаты".

"Деньги нам перечисляют через кредитные карты или другие обычные платежные системы. (...) Тот, кто платит в биткоинах, может скрыть платежную информацию. Но это лишь незначительная часть - 90% предвыборных пожертвований не анонимны. Это же касается и пожертвований для фонда. (...) Тот, кто перечисляет нам 500 рублей, понимает, что об этом известно и ФСБ", - отмечает Навальный.

Оппозиционный политик не согласен с теми, кто считает, что авторитаризм Путина граничит с фашизмом. "Это преувеличение. Бесспорно, Россия крайне авторитарное государство, полостью взявшее под свой контроль правовую систему и СМИ. Но фашизма в России нет, потому что нет массовых казней".

По мнению Навального, "большинство россиян не хотят царя, они хотят нормальную европейскую страну. Полномочия президента должны быть серьезно ограничены - это основной пункт моей политической программы. Если так много власти сконцентрировано в руках одного человека, он неминуемо начинает ею злоупотреблять. Кроме того, страна слишком огромна, один человек не может здесь всем разумно управлять - ему для этого просто не хватит времени".

В заключение интервью оппозиционер говорит о том, что не переносит свое отношение к Путину на представителей российского спорта или деятелей искусства. "Россия и ее народ - это гораздо большее, чем Путин. Как раз Кремль занят тем, что провозглашает лозунги, такие как: "Без Путина нет России". Я ни в коей мере не разделяю подобных взглядов и поэтому болею за наших спортсменов".