СМИ-иноагенты: все "некремлевские" журналисты должны побаиваться

В России куда ни глянь иностранные агенты, пишет западная пресса. Мгновенное ужесточение закона о СМИ - якобы "зеркальный" ответ на гонения США против пропагандистских рупоров Кремля RT и Sputnik, однако расплывчатость формулировок дает "простор для большого произвола", указывает координатор Amnesty International Russia Кондратенко. Журналист Олег Кашин убежден: "В конечном итоге жертвой этого столкновения будет свобода слова в России.

Конфликт между Москвой и Вашингтоном вокруг пропагандистского канала RT продолжает набирать обороты: теперь Россия хочет обязать иностранные СМИ регистрироваться в качестве иностранных агентов, пишет московский корреспондент Die Welt Павел Локшин.

Госдума превзошла саму себя. "От законопроекта до принятия закона прошло всего несколько дней, а между вторым и третьим чтениями - всего пара часов", - сообщает Локшин, имея в виду закон о внесении изменений в Федеральные законы "Об информации..." и "О средствах массовой информации".

"Какие разрушительные последствия может иметь новый закон, очевидно на примере закона "О некоммерческих организациях", который в 2012 году дополнен нововведениями, согласно которым НКО могут быть объявлены иностранными агентами. С тех пор существование многих неправительственных организаций находится под угрозой, некоторые были вынуждены прекратить свою деятельность", - напоминает Локшин.

"Российские пропагандистские каналы RT и Sputnik, которые американские спецслужбы считают причастными к оказанию влияния на американские президентские выборы, должны регистрироваться теперь в США как Foreign agents. Обидевшись, президент Путин назвал эту меру Вашингтона атакой на свободу слова, а председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал "зеркальный ответ", - говорится в статье.

Между тем американский Foreign Agents Registration Act был принят в 1938 году для противодействия нацистской пропаганде на территории США. "Регистрироваться и указывать источники финансирования должны в первую очередь активные в политическом секторе иностранные лоббисты, например получающие госфинансирование японский телеканал NHK и китайская газета China Daily. Это никак не отражается на их журналистской работе", - пишет автор.

"То, что Москва выдает за ответ американцам, на деле затрагивает (...) не только действующие в политическом поле организации, но и иностранные СМИ, получающие как государственное, так и частное финансирование. Они даже не должны быть ориентированы на российскую публику - теоретически это может быть местное немецкое издание или французский журнал про футбол. Достаточно иметь сайт, доступ к которому есть из России", - говорится в статье.

"Зеркальный ответ" может стать "выпадом против всех СМИ, которые до сих пор не находятся под контролем Кремля, и неважно, американские они или нет", - пишет Локшин.

Для НКО речь идет также о деньгах: "они обязаны ежегодно проводить аудиторские проверки - причем за свой счет", говорится в статье. "Минюст каждые полгода требует детально отчитываться о проведенных мероприятиях и каждый квартал - о потраченных средствах из иностранных источников", - передает Локшин. Кроме того, один раз в год Генпрокуратура вправе проверить работу организации, что влечет за собой приостановку ее работы.

В интервью Der Spiegel координатор Amnesty International Russia Иван Кондратенко обратил внимание, что "девять СМИ, такие как "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", получили уведомления от Министерства юстиции РФ о том, что они могут быть внесены в список так называемых иноагентов", еще до того, как закон был принят. "На мой взгляд, это говорит о чрезвычайной спешке, в которой претворяется в жизнь закон. Речь идет о запугивании", - сказал собеседник издания.

"Если этот закон не будет облечен в правильную форму - а это, к сожалению, вероятно, - никто не будет знать, чего ему бояться", - считает Кондратенко. По его мнению, с 2012 года, прихода Путина на третий срок, появился ряд законов, которые сформулированы неясно. Например, в важном законе о госизмене есть только один абзац о непосредственном составе преступления, при этом закон предполагает лишение свободы до 20 лет. "Важнее сейчас то, как применяются законы, чем то, что конкретно в них написано. Это нас очень беспокоит, есть простор для неясных толкований, для большого произвола", - отметил координатор Amnesty International.

Пять лет назад был принят закон об "иностранных агентах", касающийся НКО. Критерии для отнесения к "агентам" и тогда были сформулированы расплывчато, однако по крайней мере была попытка провести границу, сохранить видимость логики. "Теперь, пять лет спустя, это уже не играет роли. В новом законе назван только один критерий: иностранное финансирование", - прокомментировал новый закон Кондратенко.

"Это вызывает страх. Никто не знает, как ему нужно себя вести, чтобы считаться законопослушным. Люди предпочитают молчать, чтобы все не закончилось плохо", - считает Кондратенко.

Активист-правозащитник говорит и о том, как изменилось значение слова "агент" в России: в случае с законом о НКО депутаты уверяли, что понятие не несет в себе ничего плохого, а сейчас, судя по высказываниям главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, это обозначение будет отпугивать людей, нормальные люди не захотят работать на "агента". "Это заставляет меня ухмыляться. Все, в чем нас пять лет пытались убедить, ушло", - сказал Кондратенко.

"Да, и это необязательно должны быть зарегистрированные СМИ, теоретически в список могут быть внесены и личные блоги, - добавил он. - И тогда возникает вопрос языка. Пострадает только медиаконтент на русском или также на других языках Российской Федерации, например татарском? Или даже на английском или немецком? Где проходит граница? Я, по крайней мере, не нашел объяснения в законопроекте".

На вопрос о том, могут ли попасть под действие закона и без того немногочисленные оппозиционные СМИ, активист отвечает: "Они пострадают, даже если не будут включены в список. Хватает одной только вероятности быть включенным в него. Это также запугивает".

"Что все это значит для свободы прессы в России?" - "Она и без того очень ограничена, а теперь будет стеснена еще сильнее", - сказал правозащитник.

Россию "можно называть медиакратией", заявил известный российский политический журналист Олег Кашин в интервью итальянской Il Foglio. "Кремль напрямую или косвенно контролируют всю информационную индустрию, издатели - это часто очень богатые люди, которые вращаются вокруг Кремля, поэтому ясно, что пресса не приводит никаких новостей, нежелательных правительству", - добавил Кашин.

Недавно Москва одобрила закон, препятствующий деятельности иностранных СМИ на российской территории: теперь их будут подвергать очень жестким проверкам, пишет журналистка. Для Кашина это очевидная реакция на решение США принудить Russia Today и Sputnik зарегистрироваться в списке иностранных агентов. Однако в конечном итоге жертвой этого столкновения будет свобода слова в России, считает он.

"Наши издания родились из пепла советской журналистики, которая находилась под постоянным контролем партии, - пояснил Кашин. - Потом они оказались в руках олигархов. В России у нас нет исконной модели журналистики, вся наша культура в сфере медиа - заимствована. Мы читаем The New York Times, смотрим CNN. Теперь будет сложнее это делать, и это навредит, прежде всего, немногочисленным независимым СМИ типа канала "Дождь" и "Новой газеты".

"Пресса способна формировать образ мыслей людей, так было всегда. У нас мало независимых СМИ, и это приводит к тому, что сильно тотальное единомыслие", - отметил журналист.

"В России куда ни глянь иностранные агенты. После неправительственных организаций Кремль обнаружил этих гнусных злодеев - как удивительно! - в СМИ", - пишет Барбара Эртель в Tageszeitung, комментируя закон РФ о СМИ - иностранных агентах.

Считается, что принятый закон является зеркальным ответом США. "Это надуманная причина. Она убедительна разве что для тех, кто безоговорочно верит в любые глупости, даже нелепые, которые RT выдает в эфир", - утверждает журналистка.

"Как будто российские СМИ уже несколько лет не находятся под растущим давлением. Возможности для подавления критики разнообразны: начиная с визитов налоговой службы, которая наказывает за мнимые нарушения чрезмерными требованиями, предупреждений, влекущих за собой закрытие средств массовой информации, и заканчивая физическими нападениями на журналистов. Так как Россия постоянно воображает, что окружена внешними врагами, борьба против иностранных агентов выглядит логичной", - замечает Эртель.

Как исправленный закон скажется на работе СМИ? Журналистка отмечает, что многие НКО, получившие ярлык "иностранных агентов", приостановили свою деятельность, и это было "желаемым эффектом". "Опасение, что некоторые СМИ - вынужденно - последуют этому примеру, более чем обоснованно", - подытоживает она.