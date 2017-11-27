Российская атака в Италии: доказательства были переданы в Рим Госдепартаментом

"Тревожный сигнал американской разведки касательно российской атаки, нацеленной на то, чтобы повлиять на итальянскую политику, прозвучал осенью 2016 года, то есть намного раньше, чем стали известны операции Москвы с целью повлиять на американские выборы", - передает нью-йоркский корреспондент итальянской газеты La Stampa Паоло Мастролилли. Вашингтон был так обеспокоен, что Госдепартамент направил миссию в Рим, чтобы сообщить об опасности коллегам в посольстве США, сообщает автор. "Целью было обсуждение не того, пытается ли Кремль манипулировать итальянской политической сценой, а реакции на уже реальную и осуществляемую атаку", - говорится в статье.

"Американские спецслужбы и дипломаты заметили схему, которая повторялась практически везде, - информирует журналист. - Везде, где проходили выборы, начинали распространяться ложные новости, пропагандистские действия, политические группы, которые способствовали российским интересам или стремились дестабилизировать страны, дистанцировавшиеся от Москвы. Эта тенденция началась в Восточной Европе, но она быстро распространилась на Балканы и остальную часть континента". Италия, пишет автор, была логичной целью этой стратегии, отчасти из-за исторических экономических связей с Россией, отчасти из-за своей слабости. И ее действительно атаковали.

"Доказательства, привезенные в Рим миссией Госдепартамента, были конкретными, но раскрыть их, не нарушая закона, невозможно, - продолжает Мастролилли. - В качестве потенциальных точек пересечения в Италии были, прежде всего, указаны "Движение 5 звезд" и "Лига Севера". Обсуждение в посольстве США в Риме, согласно присутствовавшим на нем источникам, касалось того, как реагировать, и посланники из Вашингтона побуждали коллег из посольства занять публичную позицию, передает газета. "В конечном итоге этот шаг был исключен, чтобы не компрометировать возможность работать со всеми итальянскими политическими силами, однако тревога приняла системный характер", - говорится в статье.

Как рассказывает автор, "во время своего недавнего визита в Вашингтон кандидат на пост премьер-министра от "Движения 5 Звезд" Луиджи Ди Майо попытался успокоить американцев, сказав, что его движение считает США союзником, а Россию - собеседником". А потом он добавил, что будущее американских военных баз в Италии будет обсуждаться в рамках нормального диалога между союзниками.

"Каждая страна, которая будет усердствовать в пользовании обороной на халяву, не будет восприниматься одобрительно союзниками, включая Америку, - цитирует автор Себастьяна Горку, бывшего советника Трампа. - В период, когда терроризм остается глобальной опасностью и Россия угрожает Балтийскому региону и Украине, НАТО продолжает быть ключом к коллективной защите Запада. Италия является частью этого сообщества и, будучи таковой, должна действовать в соответствии с командным духом".

Таким образом, комментирует журналист, начать дискуссию касательно баз будет равноценно желанию порвать с США. "По сути, подозрения в российском вмешательстве превратились в детали конкретных тем, по которым, как опасается Вашингтон, Москва пытается расстроить американские отношения с Римом", - подытоживает автор.