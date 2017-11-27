Новая холодная война, которая замораживает Балтику

"В штаб-квартире НАТО постоянно твердят, что не намереваются вести новую холодную войну с Россией, но, если приехать в Польшу или одну из республик Балтии, видишь другую картину", - замечает журналист La Vanguardia Энрике Фигередо. "Новая миссия Североатлантического альянса на его восточных рубежах свидетельствует: для сдерживания того, чему он противостоит, самое лучшее - демонстрация военной силы. И сегодня это стало реальностью", - поясняет автор.

Миссия "Расширенное передовое присутствие" (eFP) предполагает развертывание войск и средств ведения войны 16 стран НАТО в Латвии, Эстонии, Литве и Польше. "Сейчас их развертывание находится в фазе усиления", - пишет издание.

В июне 2016 года члены НАТО "изучили способы реакции на угрозы или запугивание, которые для республик Балтии и Польши предполагали определенные передвижения войск и даже демонстрации силы, которые Россия осуществляла в форме маневров со своей стороны границы. Аннексия Крыма российской стороной и дестабилизация Украины означали и означают негативные примеры, которые сильно удручают поляков, эстонцев, латышей и литовцев", говорится в статье.

На том саммите НАТО было решено создать четыре многонациональных батальона для размещения в странах, от которых исходила просьба. Сегодня эти батальоны уже развернуты. Их общая численность - 4550 человек.

"Мы здесь для того, чтобы предотвратить новое нарушение (международного) права, подобное тому, что случилось на Украине", - уверяет майор канадской армии Трой Лейфсо, отвечающий за командование многонациональным батальоном в Латвии. В состав этого батальона входит испанская подгруппа.

По словам автора, боевая группа в Латвии, как и остальные три, "должны интегрироваться в уже существующие отечественные бригады, которые не отличаются от НАТО по уровню профессионализма и боевой подготовки, но недостаточно мощны".

Канадский офицер, проходящий службу в Латвии, заметил: "Тут не нужно поддерживать мир, потому что он тут всегда. Присутствие многонационального батальона должно продемонстрировать странам Балтии: мы здесь, чтобы предотвращать любые инциденты и поддерживать эти страны".

В подобных утверждениях звучит эхо времен, когда НАТО противостояло Советскому Союзу и его "вынужденным союзникам", пишет журналист.

Старший заместитель командира боевой группы в Латвии - испанец, майор Хуан Висенте Кардона. "Подобные усилия, - заметил Кардона, подразумевая "Расширенное передовое присутствие", - не предпринимались со времен холодной войны, когда в 1989 году в тогдашней Западной Германии стояли войска НАТО".

Лейфсо заметил: "В годы холодной войны у Канады уже была бригада в ФРГ. В конце 80-х и начале 90-х мы ушли, но после проблемы на Украине увидели шанс вернуться в Европу". Газета пишет: "Основная задача eFP - удерживать Россию от атак или вмешательств в странах Балтии или Польше и гарантировать ответные меры, если сложится тревожная ситуация".

В Латвии боевая группа размещена в городке Адажи. "Многонациональность - отдельная цель. Это четкий сигнал, который подает НАТО", - уверяет майор Хуан Висенте Кардона.

"Разные контингенты постоянно контактируют между собой как на полевых тренировках, так и при многонациональном сотрудничестве, совершенствуя свои возможности в каждой из национальных подгрупп батальона", - говорится в статье.

По словам автора, постоянные перемещения живой силы и военной техники - не только тренировка: "Это инструмент сдерживания, так как с той стороны границы русские наблюдают за всем происходящим". "Контингенты развертываются в разных точках Латвии, чтобы проводить парады или наносить визиты культурного характера, они делают это в форме, перемещаясь на своих машинах, в том числе на бронетехнике", - говорится в статье.

"По словам Кардоны, после интеграции боевой группы под командованием канадцев в латвийскую бригаду "военный потенциал страны удвоился". Жемчужина боевой группы - 6 испанских танков Leopardo, которые "сильно превосходят средний стандартный уровень", заверил капитан Карлос Сеспедоса", - сообщает издание.

Командир латвийской бригады, полковник Илмар Атис Леиньш, очень доволен тем, как НАТО откликнулось на просьбы стран Балтии и Польши. "После прибытия подкреплений угроза, которую означают российские намерения, сильно ослабла. Вопрос в том, как будет Россия вести себя теперь. Лучше всего, чтобы ничего не случилось, так было бы лучше для всех", - заявил он.

"Моя работа в том, чтобы предотвращать войну, и я полагаю, что эта цель уже достигнута, но остаются другие войны - экономическая, социальная и дипломатическая, - добавил Леиньш, - хотя, как минимум, ту, которая заставляет людей страдать, мы уже сдерживаем". По словам автора, затем полковник "упомянул среди этих новых угроз пропаганду или недостоверные новости - сферы, в которых у российской стороны, по-видимому, большие возможности".

"Судя по особенностям этой операции, полагаю, что счет идет не на месяцы, а на годы, хотя не мы, военные, устанавливаем длительность миссии", - заверяет Леиньш. Он добавляет: "Мы очень признательны, но в долгосрочной перспективе Латвия хочет взять контроль над собой в свои руки".