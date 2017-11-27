Пузырьки шампанского, пометившие историю

О небольших причудах мужчин и женщин, связанных с шампанским, пишет журналистка Le Figaro Изабель Спаак.

Наполеон, который в бытность первым консулом называл шампанское "лимонадом", часто ездил с Жозефиной в погреба своего друга и поставщика Жана-Реми Моэта в Эперне. Иногда Наполеон бывал неверен сорту вина "шамбертен" и разбавлял свое шампанское водой. "Я заслуживаю его в случае победы, и я нуждаюсь в нем при поражении", - восклицал он. Цитата, которую ошибочно приписывают сэру Уинстону Черчиллю, истинному любителю вина "аи", в отличие от императора. "Джентльмены, не забывайте! Мы боремся не только за Францию, мы боремся также за шампанское!" - заявил британский премьер-министр в самые тяжелые времена Второй мировой войны.

Шампанское также составило достойную конкуренцию на Востоке Европы. В марте 1960 года, в самый разгар холодной войны, "Месье К", он же Никита Хрущев, приехал во Францию на десять дней со своей женой и четырьмя детьми. Это был первый официальный визит советского лидера после 1917 года. Робер-Шарль де Вогюэ бился за то, чтобы принять первого секретаря Компартии СССР в винных погребах Moët & Chandon. Окруженный стаей журналистов и аппаратчиков, Хрущев преступил порог этого заведения, где рабочие установили глобус, окруженный ореолом из бутылок, во славу запуска "Спутника" в 1957 году. Прием был грандиозным. В погребке Maurice Chevalier смотрители винного подвала вытащили пробки из 300 бутылок, вызвав этими "взрывами" переполох у охранников. Российский почетный гость был приглашен на дегустацию вина своего года рождения. Однако вино 1894 года оказалось отвратительным, и ему предложили вино урожая предыдущего года. Это была прекрасная смесь нескольких сортов вина, приобретшая вкус мадеры, передает автор статьи.

Умелая рекламная акция во время визита Хрущева проложила шампанскому дорогу в страны Восточной Европы. Дорогу, несколько замедленную после революции 1917 года, тогда как в XIX веке Россия была без ума от шампанского. В частности, от винодельческой компании Roederer, признанной царем Александром II, который в 1876 году потребовал создать для своего эксклюзивного употребления сорт вина в прозрачной хрустальной бутылке с плоским дном, во избежание того, чтобы какая-то бомба могла быть заложена в выемку на донышке, указывает Спаак.