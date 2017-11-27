Страшная месть ИГИЛ* суфийским бедуинам

Племя саварка, пострадавшее в пятницу от теракта, унесшего жизни 325 человек, присоединилось к египетским властям для борьбы против организации "Исламское государство"* на севере Синайского полуострова, пишет журналистка Le Figaro Женна Ле Бра.

Жертвы столь многочисленны, что их должны похоронить в общей могиле. Три дня спустя после смертоносного теракта в суфийской мечети эр-Роуда, в маленькой деревне на западе от города Эль-Ариш, итог оказался ужасным: 325 убитых и 128 раненых. Это самый тяжелый теракт в современной истории Египта, говорится в статье.

Никто не взял на себя ответственность за теракт, однако по совокупности признаков (образ действий и мишень - суфийская мечеть) подозрения падают на организацию "Исламское государство"*. "По сути это не только "обоснованная мишень", но и предпочтительная мишень, согласующаяся со стратегией ИГИЛ*, направленной против соперничающих исламских течений в других странах, например, шиитов в Ираке", - считает Одед Берковиц, региональный директор по разведке и аналитик в MAX Security. Он видит в этом автограф "Вилаят Синай"* - исламистской группировки, сформированной в ходе местного восстания, которая принесла присягу верности ИГИЛ* летом 2014 года, передает журналистка.

Но ограничиваться анализом этого теракта просто сквозь призму религиозной идеологии было бы ошибочно. Террористический рейд преследовал также чисто стратегическую и пропагандистскую цель. Пострадавшие в большинстве своем относились к одному и тому же религиозному течению - теракт в первую очередь затронул зону проживания племени саварка, и совет вождей этих бедуинов недавно объявил о своем присоединении к египетским силам безопасности в борьбе против ИГИЛ*. "Это месть, они нас ненавидят", - уверен Моамар Саварка, член этого племени и правозащитник.

По мнению экспертов, такое присоединение было не патриотическим, а прежде всего приспособленческим. На их взгляд, оно зависело от желания отомстить боевикам ИГИЛ* после периода доброго согласия. "Сразу после внедрения группировки "Вилаят Синай"* ее отношения с племенами в целом были хорошими, так как они основывались главным образом на общей ненависти к правительству, - поясняет Одед Берковиц. - С приходом ИГИЛ* стали процветать контрабандные потоки, это способствовало привлечению некоторых членов племен".

Однако в середине 2015 года ИГИЛ* запретило незаконную торговлю сигаретами, сочтя ее "грехом", тем самым урезав доходы многих контрабандистов. Они стали этому противиться, объединившись в армию "Федерация племен Синая". Ополчение начало свои акции против "Вилаят Синай"*. Одни отряды действовали самостоятельно, другие - совместно с египетской армией, пишет Ле Бра.

Тогда племя саварка предпочло подтвердить свой переход в другой лагерь. Оно встало на сторону египетского режима, чтобы обуздать ИГИЛ*, мотивируя это тем, что "племя имело долгую историю сотрудничества с египетской армией". За столь резкую перемену взглядов в пятницу они поплатились кровью. На следующий день после теракта, затронувшего почти исключительно членов племени саварка, союз племен Синая заявил, что необходимо "защищать безопасность жителей" и "отомстить агрессорам". Однако способны ли объединиться племена, число которых на Синае достигает 25? "Они неоднородны, - подчеркивает Одед Берковиц. - У них есть прочная структура и внутренняя верность, но они не образуют единого фронта".

Маловероятно, что египетская армия согласится предоставить им полную свободу. Отношения между военными и бедуинами остаются весьма напряженными и отмечены большим недоверием. Тем не менее, бедуины, выступающие против ИГИЛ*, обладают сильными преимуществами для того, чтобы справиться с вооруженным восстанием, например, таким, как их прекрасное знание местности, отмечает автор статьи.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Вилаят Синай" - террористические группировки, запрещенные в РФ.