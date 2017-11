27 ноября 2017 г. Эндрю Э. Крамер | The New York Times Россия возвращается к экономическому росту (как раз перед выборами) "Российская экономика на пути к полному году роста. Инфляция замедляется. Центробанк пополняет свои резервы твердой валюты. Страна наконец выходит из сложной рецессии, и это происходит в как нельзя более подходящий момент: президент Владимир Путин скоро будет баллотироваться на новый срок", - передает корреспондент американской газеты The New York Times Эндрю Крамер. "Согласно широко распространенным ожиданиям, Путин одержит триумф на мартовских выборах: не существует правдоподобной оппозиции, и в его распоряжении - государственные рычаги, начиная с налоговой щедрости и заканчивая СМИ, - пишет автор. - Российские выборы дают Путину шанс укрепить свой контроль над властью, несмотря на то, что его страна остается под давлением санкций, связанных с другими выборами - президентским голосованием в 2016 году в США". По словам журналиста, российский лидер добивается безоговорочной поддержки избирателей после того, как последние выборы были омрачены обвинениями в мошенничестве, а также протестами. "Возвращение к экономическому росту, хоть и скромному, устраняет одну из главных преград, что стояла перед Путиным, претендующим на еще шесть лет у власти", - говорится в статье. Цифры, которые обсуждались в пятницу на встрече Путина с правительством и чиновниками из Центробанка, показали устойчивый потребительский спрос, который является главным мотором роста, информирует журналист. По прогнозам Минфина, в целом экономика вырастет на 2,1% за год. Этот год должен стать первым полным годом экономического роста России после начала рецессии в 2014 году, отмечает Крамер. "Это общий подъем, и он продолжится", - приводит издание комментарий Владимира Осаковского, главного экономиста по России в Bank of Amerika Merril Lynch. "Однако стимулировать рост, превышающий 2%, прогнозируемые правительством, будет нелегко, - добавляет журналист. - Стране, весьма вероятно, придется согласовать серию крупных мер по перестройке экономики". По словам экономистов, нужно будет поднять пенсионный возраст. "Без реформ будущее России будет довольно безрадостным", - заявил Владимир Тихомиров, главный экономист в инвестиционном банке BCS Global Markets. Источник: The New York Times