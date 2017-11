27 ноября 2017 г. Джейсон Горовиц | The New York Times Италия, готовясь к предвыборному сезону фейковых новостей, просит помощи у Facebook "Остались месяцы до решающих парламентских выборов, и растет тревога, что Италия станет следующей целью дестабилизирующей кампании фейковых новостей и пропаганды. Это побудило лидера правящей партии страны призвать Facebook и другие социальные сети следить за своими платформами", - передает корреспондент американской газеты The New York Times Джейсон Горовиц. "Мы просим социальные сети, особенно Facebook, помочь нам провести чистую предвыборную кампанию", - заявил в интервью газете в прошлый четверг лидер Демократической парии Маттео Ренци. "На фоне мировой атмосферы, насыщенной подозрениями касательно российского вмешательства в выборы в США, во Франции и в Германии, а также в британский референдум по выходу из ЕС и каталонское движение за независимость в Испании, многие аналитики считают Италию слабым звеном во все более уязвимом Евросоюзе", - говорится в статье. Больше всего в Италии обеспокоена правящая Демократическая партия. "В последние дни ее члены предприняли организованную попытку сосредоточить внимание страны - и могущественных социальных сетей, как Facebook - на кампании по дезинформации, которая, как они полагают, задумана с тем, чтобы навредить одному из последних крупных левоцентристских правительств, удерживающихся в Европе", - сообщает автор. Как информирует издание, исследователь Андреа Строппа, который работает на компанию под названием Ghost Data и является консультантом Ренци по вопросам кибербезопасности, внес вклад в статью о фейковых новостях, опубликованную в Buzzfeed на прошлой неделе и ставшую одним из главных тезисов Ренци. После этой статьи Facebook закрыл сайты, которые промышляли писаниной националистического и антимигрантского толка. Представители Facebook сказали итальянским чиновникам, что они планируют направить итальянскую "целевую группу" для проверки фактов, чтобы решить проблему с фейковыми новостями в Италии до выборов, пишет газета со ссылкой на правительственного чиновника, который присутствовал на переговорах. Также Строппа подготовил доклад для Ренци, который пытается продемонстрировать связь между внешне не связанными сайтами, продвигающими конкурирующие политические движения, выступающие против политического истеблишмента, говорится далее. Этот доклад, который Строппа предоставил изданию, показывает, что официальная интернет-страница движения, продвигающего Маттео Сальвини, лидера крайне правой партии "Лига Севера", имеет общий уникальный код в Google со страницей сторонников "Движения 5 Звезд", ведущей пропаганду в поддержку движения. Эти коды, используемые для отслеживания рекламного и интернет-трафика, также являются общими для ряда других сайтов, некоторые из которых распространяют нелепые конспирологические теории, атакуют Ренци или имеют отрыто пророссийскую подачу. Один из сайтов, IoStoConPutin.info ("Я с Путиным"), критикует расследование США касательно российского вмешательства в американские выборы как "фейковые новости" и публикует анонимные посты, один из которых озаглавлен "Путин - образец настоящего лидера" и включает статьи со Sputnik Italia. Еще один сайт, mondolibero.org, распространяет отчетливо антиамериканский и антилиберальный взгляд на мир, передает корреспондент. "Москва раскрывает, что Twitter полагается на американские спецслужбы", - гласит один заголовок. Согласно данным в докладе Строппы, которые были проверены изданием, "эти разнообразные сайты имеют общий уникальный ID, который присваивается Google Analytics, чтобы следить за тем, как идут дела у сайта, а также номер AdSense, при помощи которого Google управляет рекламой, размещаемой на сайтах". "Лига Севера" и "Движение 5 Звезд" номинально не являются союзниками и даже изображают из себя противников, поясняет журналист. Но их объединяет заинтересованность в продвижении пророссийской повестки, направленной против истеблишмента и иммигрантов, которая сделала "Движение 5 Звезд" самой популярной партией в Италии. При участии Ширы Френкель Источник: The New York Times