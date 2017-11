27 ноября 2017 г. Стивен Марч | The New York Times Неизученная жестокость мужского либидо Многочисленные откровения о таких фигурах, как Билл Косби, Роджер Эйлс, Харви Вайнштейн, Луи Си Кей, Эл Франкен, Чарли Роуз и Джон Лассетер, "вынудили мужчин трезво взглянуть на то, о чем они совершенно не любят думать, - о природе мужчин в целом", - пишет в статье для The New York Times канадский писатель и журналист Стивен Марч. Но даже теперь "почти всем мужчинам неинтересно или неохота решать фундаментальную проблему - вопрос о часто некрасивом и опасном характере мужского либидо". "На протяжении почти всей истории человечества мы воспринимали подразумеваемую жестокость мужского либидо как нечто само собой разумеющееся", - пишет автор. Радикальная феминистка Андреа Дворкин заметила, что единственный вид секса между мужчиной и женщиной, возможный без насилия, - это когда пенис находится в неэрегированном состоянии. Марч отмечает: "Очевидно, что между желанием и его осуществлением есть граница, и некоторые преступают ее, а другие нет. Но эта граница существует для каждого мужчины. И пока мы не осмыслим этот факт коллективно, публичная дискуссия "после Вайнштейна" начнется с умалчивания и неискренности". "Мужское либидо и сопутствующие ему силы и патологии - во многом движитель культуры, политики и экономики, но остаются почти неизученными как в интеллектуальных кругах, так и в частной жизни", - продолжает автор. "Так мы и дошли до нынешней ситуации: публично обсуждаем сексуальные проступки мужчин, почти не упоминая о природе мужчин и секса", - говорится в статье. Либерализм успешно решил многие гендерные проблемы, но лекарства от вожделения по-прежнему нет. Марч прочел в The Guardian: "На самом деле это не ради секса, а ради власти", но возражает: "До чего же наивно не понимать, что цель секса - власть, не в меньшей мере, чем наслаждение". Признание жестокости мужского либидо - вовсе не оправдание проступков, подчеркивает автор. "Секс - препятствие для идеализма, а потому эра "после Вайнштейна" станет временем гендерного пессимизма", - прогнозирует автор. По его мнению, мы не в силах установить или даже вообразить справедливость в ситуациях с сексуальными домогательствами, а потому снова делаем позор основным инструментом общественного контроля над сексуальной жизнью. "Надвигается фундаментальный кризис: как вообще возможна здоровая сексуальная жизнь, когда мужчины и женщины находятся в неравных условиях? Как нам строить мир равенства, когда мужские механизмы вожделения жестоки по своей сути? Мы не сможем ответить на эти вопросы, пока не рассмотрим их трезво", - пишет автор. Марч рекомендует: "Если мужчина хочет быть цивилизованным человеком, он должен задуматься о том, что он собой представляет. Бесполезно притворяться каким-то другим, изображать выдуманный образ того, кем вам хотелось бы быть. Не мораль, а культура - признание своей чудовищности, ее анализ - вот что может нас спасти. Если вообще хоть что-то может". Источник: The New York Times