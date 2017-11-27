Российский закон о СМИ - иностранных агентах дает "простор для большого произвола"

В интервью Der Spiegel координатор Amnesty International Russia Иван Кондратенко говорит о новом законе о СМИ - иностранных агентах, его влиянии на свободу слова и прессы в России и последствиях намеренно неясных формулировок.

"В США российскому государственному телеканалу Russia Today пришлось зарегистрироваться в качестве "агента" - на это отреагировал российский парламент и механически утвердил законопроект, согласно которому в будущем СМИ, финансируемые из-за границы, будут причислены к иностранным агентам. Президент Путин в субботу подписал закон. Против каких СМИ он направлен?" - спросила журналистка Кристина Хебель.

"Это большой вопрос, - сказал Кондратенко. - Девять СМИ, такие как американский канал "Голос Америки" и "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" уже получили уведомления от Министерства юстиции о том, что они могут быть внесены в список так называемых иноагентов. Откуда ведомства могли знать об этом так рано?". Формально существовал только еще законопроект. "На мой взгляд, это говорит о чрезвычайной спешке, в которой претворяется в жизнь закон. Речь идет о запугивании", - считает активист Amnesty International.

Почему были выбраны именно эти СМИ? Кондратенко считает: "Это чисто политическое решение, по принципу "око за око" - реакция на то, что телеканалу Russia Today пришлось зарегистрироваться в США в качестве агента в соответствии с "Актом о регистрации иностранных агентов". Никто не знает, ограничится ли все этими СМИ".

"Российские политики подчеркивают, что закон является "зеркальным ответом" на решение Вашингтона. Действительно ли это так? Ведь пока даже не ясно, что понимается под "СМИ", о чем уже поступило замечание из Совета по правам человека при президенте РФ", - сказала журналистка.

"Если этот закон не будет облечен в правильную форму - а это, к сожалению, вероятно, - никто не будет знать, чего ему бояться", - ответил Кондратенко. По его мнению, с 2012 года, прихода Путина на третий срок, появился ряд законов, которые сформулированы неясно. Например, в важном законе о госизмене есть только один абзац о непосредственном составе преступления, при этом закон предполагает суровое наказание - до 20 лет лишения свободы. "Важнее сейчас то, как применяются законы, чем то, что конкретно в них написано. Это нас очень беспокоит, есть простор для неясных толкований, для большого произвола", - отмечает координатор Amnesty International Russia.

"Пять лет назад был принят закон об "иностранных агентах", касающийся неправительственных организаций. В нем были обозначены два критерия, имеющих решающее значение для отнесения к "агентам": первый - это финансирование из-за рубежа, второй - политическая активность организаций. Уже это было сформулировано расплывчато, однако по крайней мере была попытка провести границу, сохранить видимость логики. Теперь, пять лет спустя, это уже не играет роли. В новом законе назван только один критерий: иностранное финансирование", - комментирует новый закон Кондратенко.

"Это вызывает страх. Никто не знает, как ему нужно себя вести, чтобы считаться законопослушным. Люди предпочитают молчать, чтобы все не закончилось плохо", - считает Кондратенко.

Активист-правозащитник говорит и о том, как изменилось значение слова "агент" в России: в случае с законом о НКО депутаты уверяли, что понятие не несет в себе ничего плохого, а сейчас, судя по высказываниям главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, это обозначение будет отпугивать людей, нормальные люди не захотят работать на "агента". "Это заставляет меня ухмыляться. Все, в чем нас пять лет пытались убедить, ушло", - говорит Кондратенко.

"Минюст РФ примет решение о том, какие СМИ получат клеймо "иноагентов". 87 неправительственных организаций включены в список, среди них такие авторитетные, как "Мемориал" и Transparency International. Это не сулит СМИ ничего хорошего", - отмечает Хебель.

"Да, и это необязательно должны быть зарегистрированные СМИ, теоретически в список могут быть внесены и личные блоги. И тогда возникает вопрос языка. Пострадает только медиаконтент на русском или также на других языках Российской Федерации, например татарском? Или даже на английском или немецком? Где проходит граница? Я, по крайней мере, не нашел объяснения в законопроекте", - отметил Кондратенко.

На вопрос о том, могут ли попасть под действие закона и без того немногочисленные оппозиционные СМИ, активист отвечает: "Они пострадают, даже если не будут включены в список. Хватает одной только вероятности быть включенным в него. Это также запугивает".

"Что все это значит для свободы прессы в России?"

"Она и без того очень ограничена, а теперь будет стеснена еще сильнее. Это следующий шаг после запрета для иностранцев владеть более чем 20% в российских СМИ", - сказал правозащитник.