Триумф автократов

"Плохая новость для Запада: неважно, чем закончится кризис в Германии, канцлер Меркель выйдет из него ослабленной", - пишет Кристоф Мюнгер на страницах швейцарского издания Tages-Anzeiger.

На прошлой неделе в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, главной темой которой стала Сирия. "Однако можно легко представить себе, что между делом президенты России и Турции также говорили и об Ангеле Меркель. И не нужно обладать хорошей фантазией, чтобы обрисовать себе, насколько довольно улыбались друг другу два автократа, когда речь шла о пошатнувшейся позиции немецкого канцлера", - пишет журналист.

По мнению автора статьи, Путина и Эрдогана связывает "глубокая антипатия" к Меркель, "твердой стороннице таких западных ценностей, как демократия, свобода и права человека".

Как сообщает издание, перед выборами в немецкий Бундестаг в сентябре лидеры двух стран пытались оказать влияние на выборы. Окологосударственные российские СМИ "обхаживали" праворадикальную партию "Альтернатива для Германии" (AfD), что было доказано историком Энн Эпплбаум. А Эрдоган совсем открыто вмешивался в выборы: по его заявлениям, турки в Германии не должны были поддерживать ни ХДС, ни "зеленых", ни СДПГ, так как "это все враги Турции".

"Тем не менее, расчет обоих автократов, кажется, удался только наполовину", - отмечает журналист. Союзу ХДС/ХСС пришлось потерпеть потери, проигрыш СДПГ оказался совсем драматичным, а "Альтернатива для Германии" добилась неожиданно большого успеха. Кристиан Линднер, лидер СвДП, "пробил трещину в спасательной лодке", и переговоры о создании правящей коалиции провалились. Германия переживает правительственный кризис.

"Это непривычно. Политическая система Федеративной Республики, начиная с ее основания в 1949 году, основывалась на способности приходить к компромиссам. Все предыдущие правительства являлись коалициями", - отмечается в статье.

Сейчас же, во времена "Брекзита" и Трампа, как и во времена Веймарской республики, компромисс стал "пользоваться дурной славой".

"О том, что Линднер оказывает любезность Путину и Эрдогану, он, кажется, не думает", - считает журналист. "Ангела Меркель, играющая роль "буфера" против автократов и популистов в Центральной Европе, ослаблена", - сообщается в статье.

Автор уверен: "Не важно, как именно будет решен кризис. (...) Меркель больше не сможет так же решительно, как раньше, противостоять русским в кризисе на Украине, а Эрдоган теперь может меньше принимать во внимание критику из Берлина".

"Другим проигравшим является Европа, потому что в лице Меркель удар нанесен главному политическому герою. Это радует не только Путина и Эрдогана, но и все правопопулистское международное сообщество, начиная с Виктора Орбана и Ярослава Качиньского, Марин Ле Пен и заканчивая Дональдом Трампом", - считает журналист.

На руку немецкий кризис и Китаю: "Большими деньгами Китай покупает себе влияние, пока преимущественно в Восточной и Центральной Европе, чтобы ослабить весь ЕС. Разделяй и властвуй: пока Европа не едина, она не может быть на равных с Китаем, ни в политическом, ни в экономическом смысле".

Обеспокоен и президент Франции: Эммануэль Макрон в выступлении в Сорбонне представил свои амбициозные идеи развития ЕС, касающиеся, среди прочего, создания европейского министерства финансов, налоговой системы, объединенных вооруженных сил. "Однако для этого ему нужен сильный канцлер и немецкие миллиарды евро", - иронизирует автор.

"Если же канцлер, будучи лоцманом, покинет судно, это будет удар по либеральным европейским ценностям. И большой триумф для Путина, Эрдогана и иже с ними", - пишет в заключение журналист.