Открыть карты!

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Иностранная пресса о России и не только
Press digest
27 ноября 2017 г.
27 ноября 2017 г.

Барбара Эртель | Tageszeitung

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"В России куда ни глянь иностранные агенты. После неправительственных организаций Кремль обнаружил этих гнусных злодеев - как удивительно! - в СМИ", - пишет Барбара Эртель на страницах немецкого издания Tageszeitung о принятом в России законе о СМИ-иностранных агентах.

Считается, что принятый закон является зеркальным ответом США. "Это надуманная причина. Она убедительна разве что для тех, кто безоговорочно верит в любые глупости, даже нелепые, которые RT выдает в эфир", - утверждает журналистка.

"Как будто российские СМИ уже несколько лет не находятся под растущим давлением. Возможности для подавления критики разнообразны: начиная с визитов налоговой службы, которая наказывает за мнимые нарушения чрезмерными требованиями, предупреждений, влекущих за собой закрытие средств массовой информации, и заканчивая физическими нападениями на журналистов, которые иногда имеют смертельный исход. Так как Россия постоянно воображает, что окружена внешними врагами, борьба против иностранных агентов выглядит логичной", - замечает Эртель.

Можно с нетерпением ждать, как исправленный закон скажется на практике в работе СМИ, пишет журналистка, отмечая, что многие некоммерческие организации, получившие ярлык "иностранных агентов", приостановили свою деятельность, и это было "желаемым эффектом".

"Опасение, что некоторые СМИ - вынужденно - последуют этому примеру, более чем обоснованно", - подытоживает журналистка.

Источник: Tageszeitung


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