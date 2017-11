27 ноября 2017 г. Джош Рогин | The Washington Post Предложение Путина по Украине - еще одна ловушка для Трампа "Сыграв на руку России в вопросе Сирии, администрация Трампа теперь рискует повторить ошибку относительно Украины. Сейчас как раз разгораются дипломатические дискуссии по поводу одной российской инициативы применительно к этой стране. План Москвы заключается в том, чтобы легитимизировать свое вторжение и полученный в ходе него контроль над частями двух восточных провинций посредством втягивания президента Трампа в еще одну плохую сделку", - утверждает Джош Рогин в The Washington Post. "Владимир Путин действует по знакомой схеме. Он использует свою армию, чтобы вызвать эскалацию на местах, а затем идет к Западу с предложением, которое выдает за способствующее снятию эскалации. Пользуясь желанием Европы и США, чтобы мир установился без западного вмешательства, российский президент выдвигает предполагаемый компромисс. Однако в деталях путинские предложения на самом деле рассчитаны на то, чтобы вызвать раскол среди его противников и закрепить его завоевания", - говорится в статье. Журналист передает, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал в разговоре с ним, что путинский план вовсе не подразумевает отправку миротворцев. Российский президент предлагает прислать на Украину иностранные войска для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины. "Идея миротворческой миссии серьезна, - сказал Климкин. - Но в российском предложении о защитной миссии нет никакого смысла". "Отметим, что исходное российское предложение подразумевало размещение упомянутых сил по линии контакта между украинской армией и сепаратистскими войсками. Украинское правительство считает, что таким образом Путин просто хотел закрепить реальность, созданную Россией в местах боевых действий", - говорится в статье. Источник: The Washington Post