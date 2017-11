27 ноября 2017 г. Саймон Никсон | The Wall Street Journal В этом новом мире угрозы ЕС исходят из-за границ союза "Большую часть первых 60 лет существования Европейский союз сталкивался в основном с внутренними затруднениями. Процесс европейской интеграции был разработан для насаждения мира на истерзанном войной континенте посредством внедрения общих правил торговли, за исполнением которых следил Европейский суд. Эти правила должны были превратить соперников в партнеров. За это время правила ЕС чрезвычайно увеличили свой охват. В результате сложился единый рынок товаров и многих услуг, а также создались условия для решения новых общих проблем в таких сферах, как уголовное право. Охват также расширился географически: если изначально в этом сообществе было шесть стран-членов, теперь их 28", - рассказывает Саймон Никсон в The Wall Street Journal. "Однако сегодня обнаружилось, что ЕС борется с незнакомыми трудностями. Многие из нынешних крупнейших рисков исходят извне, и их нельзя устранить простым распространением правил ЕС. Например, миграционный кризис, истоки которого - нестабильность и нищета на Ближнем Востоке и в Африке, остается для ЕС экзистенциальным кризисом, вследствие которого все больше людей поддерживает популистские партии с их евроскептицизмом. ЕС также вынужден иметь дело с российской агрессией в Восточной Европе, которая, по мнению некоторых, является реакцией на чрезмерное расширение ЕС, и попытками Москвы дестабилизировать Евросоюз. И наконец, ЕС предстоит выстроить новые отношения с Великобританией. Это внутренняя проблема, которая скоро станет внешней", - говорится в статье. "ЕС продемонстрировал некоторую способность действовать стратегически в ответ на недавние внешние кризисы", - отмечает автор статьи, приводя в пример "неоднозначную сделку", заключенную в 2015 году с Турцией ради пресечения потока беженцев через Эгейское море. "Кроме того, ЕС, к удивлению многих своих членов, смог удержать жесткие санкции, наложенные на Россию после того, как она захватила Крым и стала поддерживать сепаратистов на востоке Украины", - указывает Никсон. Источник: The Wall Street Journal