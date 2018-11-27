Вырасти свою еду (червей): гонконгская фирма предлагает устройство для выращивания съедобных червей

"Паста с мучными червями, которых вы вырастили у себя дома? Это необычное представление об обеде может стать реальностью, если гонконгский предприниматель Катарина Унгер окажется права", - пишет Daily Mail.

28-летняя бизнесвумен, говорится в публикации, является основательницей стартапа Livin Farms, который производит инкубаторы для насекомых с 2016 года. Сейчас компания трудится над компактной моделью инкубатора для культивации мучных червей, который подходит как для кухни, так и для аудиторий, где проходят занятия по биологии.

"В 2050 году на планете будут проживать 9 млрд человек, поэтому нам нужно искать новые решения, чтобы прокормиться, - считает Унгер. - Насекомые являются действительно отличной альтернативой нынешнему мясному производству, потому что их можно выращивать на пищевых отходах, на небольших площадях, с небольшими затратами воды, и на вкус они потрясающие".

Фирма рассылает покупателям журнал с постоянной рубрикой рецептов от шеф-поваров. И хотя многих людей передергивает от перспективы поедания насекомых, они являются частью кухни в таких странах, как Таиланд и Китай.

"Они богаты белками и содержат низкий уровень холестерина", - отмечает Ли Чин, владелец ресторана People of Yunnan в Гонконге, добавляя, что, по его мнению, жареные во фритюре кузнечики, жуки на гриле и черви-шелкопряды полезны для его здоровья.

"По утверждению Livin Farms, их системы для разведения насекомых и червей являются автономными, поскольку червей можно кормить пищевыми отходами, собирать урожай еженедельно, замораживать и готовить разными способами", - отмечает газета.