Когда антибиотики неэффективны: советский метод лечения призван защитить европейцев

"Времена, когда пенициллин и другие антибиотики считались чудо-оружием, прошли. Резистентность к антибиотикам растет, и мультирезистентных бактерий становится все больше, - пишет журналистка Focus Моника Пройк. - Около 33 тыс. человек в Европе ежегодно становятся жертвами супербактерий вроде мультирезистентной синегнойной палочки или золотистого стафилококка, из них 2,4 тыс. случаев приходится только на Германию. Тенденция растет".

При этом, отмечает журналистка, "уже давно существует метод лечения, быстро и надежно уничтожающий бактерии без антибиотиков либо в качестве дополнения к ним - так называемая фаготерапия, которую уже несколько десятилетий успешно применяют в странах бывшего СССР".

"Во времена холодной войны антибиотики там были в дефиците, и поэтому в качестве истребителей бактерий использовались бактериофаги. Грузинский Научно-исследовательский институт бактериофага, микробиологии и вирусологии им. Г. Элиава стал центром соответствующих исследований и в период своего расцвета, когда в учреждении работали 1,5 тыс. сотрудников, снабжал медикаментами весь Советский Союз", - говорится в статье.

В Западной Европе фаготерапия в отдельных случаях практикуется сегодня во Франции и в более крупном масштабе в Бельгии. Исследовательские центры существуют также в США и в Австралии. Теперь исследованием данного метода занялся и крупный проект в Германии, сообщает издание.

"Бактериофаги относятся к нашему микробиому, то есть они находятся внутри нашего тела и на нем, их можно встретить в воздухе, воде и земле - везде, где есть бактерии", - поясняет Пройк.

"У бактериофагов нет токсичных или других известных побочных эффектов, они не вредят ни печени, ни почкам, не оказывают воздействия на желудок, не влияют на наш микробиом, за исключением бактерий, которые нужно побороть", - отмечает Кристине Роде, куратор рабочей группы по исследованию бактериофагов в Институте микроорганизмов и клеточных культур Ассоциации Лейбница в Брауншвейге.

"Резистентность и мультирезистентность, представляющие большую и продолжительную опасность при лечении антибиотиками, в случае с фаготерапией не развивается, хотя бактерии могут быть резистентными по отношению к бактериофагам, - подчеркивает автор публикации. - Можно без проблем использовать новые бактериофаги, природа в этом смысле практически неисчерпаема. Либо использовать против какой-либо бактерии смесь бактериофагов".

Целенаправленное разрушение бактерий без побочных эффектов и развития резистентности при помощи бактериофагов могло бы заменить лечение антибиотиками, однако, по мнению Роде, это "абсолютно нереалистично", так как в случаях, когда пациенту необходима срочная помощь, врач все же пропишет антибиотик, ведь для подбора соответствующей фаготерапии потребуется время. Поэтому, отмечает журналистка, фаготерапия в первую очередь предназначена для тяжелобольных, которым не могут помочь антибиотики.

В настоящий момент Институт микроорганизмов и клеточных культур Ассоциации Лейбница в Брауншвейге занимается изучением "возможностей, закодированных в геноме каждого бактериофага" и оценкой их применимости в медицине. "Банк бактериофагов института - крупнейший в Германии и один из немногих в Европе. Количество хранящихся в нем бактериофагов, которые можно использовать в терапии, растет", - пишет Пройк.

"В начавшемся в сентябре 2017 года исследовании под названием Phage4Cure целенаправленно изучается и тестируется пригодность бактериофагов для терапии, так как бактериофаги в Германии и ЕС пока не признаются лекарственным средством и фаготерапия не относится к стандартным методам лечения", - говорится в статье.

Проект полностью финансируется Федеральным министерством образования и научных исследований ФРГ, предоставившим около 4 млн евро. Фармацевтическая промышленность в проекте не участвует, однако проявляет растущий интерес к исследованиям. Возможно, фармацевтические фирмы также решатся начать работу в этом направлении, и в будущем, после проведенных в рамках проекта клинических исследования, фаготерапия станет эффективной альтернативой антибиотикам и в Германии, пишет Focus.