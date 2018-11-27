Архив
Поиск
Inopressa

Иностранная пресса о России и не только
Press digest
27 ноября 2018 г.
27 ноября 2018 г.

Корреспондент | Focus

Мужчины с этими чертами характера получают больше секса

"Что привлекает женщин? Некоторые мужчины думают, что количество свиданий, заканчивающихся сексом, зависит от верного стиля, ухоженного внешнего вида и развитого тела с кубиками на животе. Однако исследование Квинслендского университета показало, что мужчинам сначала стоит поработать над своим характером", - сообщает Focus.

Ученые проанализировали данные исследования 2016 года, в котором приняли участие 3 тыс. мужчин и 1,5 тыс. женщин, и выяснили: чаще всего сексом занимались открытые, эмоционально стабильные и добросовестные мужчины, пишет автор публикации.

"Женщины более требовательны, чем мужчины, когда речь идет о сексе. Они ищут в мужчине качества, свидетельствующие о стабильности", - комментирует исследование эксперт по семейным отношениям Бьянка Родригез.

В обратном направлении выявленная закономерность не действует. "Исследование показало, что данные черты характера помогают получить больше секса в первую очередь мужчинам. Женщине для этого достаточно лишь быть приятной для мужчины", - передает Focus.

Источник: Focus


facebook
Все статьи за сегодня
Статьи по разделам

В России

Спорт

История и культура

Скандалы и происшествия

В мире

Экономика

Война

Разное

Наука и жизнь

Экстремальная ситуация

Ближний Восток

Закон и преступность

Аналитика
Rating@Mail.ru
Inopressa: Иностранная пресса о событиях в России и в мире
Разрешается свободное использование текстов, ссылка обязательна (в интернете - гипертекстовая).
© 1999-2018 InoPressa.ru
                                                                                                                                                                                                                                               