Модный тренд? Тогда это вкусно!

"Одно из исследований снова подтвердило: люди съедят любой продукт - нужно лишь правильно его продать", - сообщает Frankfurter Rundschau.

Исходя из тезиса о том, что насекомые - это еда будущего, так как они не только питательны, но и выделяют значительно меньше CO2 в сравнении с коровами и свиньями, ученые из Института Фрезениуса, Бернского и Кельнского университетов провели эксперимент с участием 180 испытуемых, которых исследователи разделили на две группы. "В то время как одна группа получила рекламный материал со слоганами, подчеркивающими прежде всего "пользу для здоровья и экологичность насекомых" как продукта питания, другие участники получили информацию, восхваляющую личинок мучного хрущяка и кузнечиков "как люксовые продукты" и важную составляющую "модного стиля жизни", - передает автор статьи Борис Хальфа.

"Затем всем участникам предложили изысканные шоколадные конфеты с начинкой из личинок мучного хрущака. Удивительно, но из тех испытуемых, которым разъяснили пользу снеков из насекомых для сохранения климата и ресурсов, попробовать конфеты согласились 61,3%", - отмечает журналист.

Тем не менее, в группе, "запрограммированной" на тренд люксового питания, отведать кусочек конфеты с необычной начинкой согласились 76,2% участников.

Исследование, пишет Хальфа, подтвердило давно зарекомендовавший себя принцип, который маркетологи могут использовать и в продаже продуктов с насекомыми: важно не то, что внутри, а то, что написано снаружи.