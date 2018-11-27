"Провокаторы" против "агрессоров"

"После морского столкновения россияне и украинцы перекладывают ответственность друг на друга. Это может быть выгодно правителям обеих стран", - считает журналист Frankfurter Rundschau Штефан Шолль.

"В воскресенье Россия и Украина устроили в Керченском проливе настоящий морской бой, - повествует автор. - Российская служба внутренней разведки ФСБ, отвечающая также за охрану границ, сообщила, что украинские суда нарушили государственную границу России, игнорировали требования пограничников и производили опасные маневры".

"Украинцы вели себя как дорожные хулиганы, которые едут зигзагом и не слышат указаний транспортной полиции. Потом она вынуждена применить силу", - пояснил в разговоре с изданием московский военный эксперт Виктор Литовкин. "С точки зрения России, Украина несет полную ответственность за эскалацию", - констатирует журналист.

"Тем не менее, российские аргументы сомнительны с точки зрения международного права, - отмечает Шолль. - По данным Москвы, три украинских корабля, следовавших из Одессы, уже проходя через Черное море, постоянно нарушали 12-мильную зону России у побережья Крыма. Однако ни Украина, ни большинство стран-членов ООН не признают аннексию полуострова Россией, а значит и ее притязания на господство в прибрежных водах".

"Даже если рассматривать ситуацию с позиции России, сила, которую российские ВМФ применили против наших кораблей, абсолютно неоправданна. Эти три маленьких, слабо вооруженных судна не представляли опасности ни для российского флота, ни для Крымского моста", - считает Алексей Мельник, эксперт по безопасности из Украинского центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова.

"Стратегическая цель России - продолжать дестабилизировать Украину", - говорит Мельник. "По его словам, даже маленькая победоносная морская война хорошо подходит для того, чтобы урегулировать падающую популярность Владимира Путина", - передает Шолль.

"На то, что эскалация выгодна и для коллеги Путина Порошенко, указывают не только российские наблюдатели. За четыре месяца до президентских выборов, которые пройдут в конце марта, его рейтинг составляет жалкие 10,3%", - отмечает журналист. "Но неважно, останется Порошенко президентом или нет. К власти не придет политик, который захочет дружить с этой Россией", - уверен Мельник.