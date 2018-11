27 ноября 2018 г. Редакция | Financial Times Опасная эскалация напряженности в Черном море "По крайней мере, некоторое усиление напряженности на руку как президенту России Владимиру Путину, так и президенту Украины Петру Порошенко - как способ отвлечь внимание от внутренних проблем", - пишет Financial Times в своей редакционной статье. "Популярность российского лидера опустилась до самой нижней отметки с момента, предшествовавшего аннексии Россией Крыма в 2014 году - это произошло из-за пенсионных реформ, которые предполагают повышение пенсионного возраста. Ранее россияне были склонны винить во внутренних проблемах кого угодно, только не "доброго царя" Путина. Но на прошлой неделе российская независимая компания по изучению общественного мнения обнаружила, что 61% респондентов теперь возлагает полную ответственность за экономическую стагнацию страны и другие беды на президента", - говорится в публикации. "Тем временем Порошенко сильно отстает в опросах общественного мнения в своей собственной стране в преддверии президентских выборов в марте. Несмотря на прогресс Киева в проведении структурных и антикоррупционных реформ, уровень жизни украинцев резко упал в результате российского давления и повышения цен на энергоносители, санкционированного Международным валютным фондом в качестве условия для выделения антикризисного пакета в 17,5 млрд долларов", - напоминает издание. "Усилия украинского президента по введению закона о военном положении на 30 дней можно понять как стремление обеспечить готовность страны оказать противодействие в случае любой новой военной агрессии России", - пишет газета. Однако этот закон "не должен использоваться как оправдание для откладывания выборов в следующем году, что существенно подорвало бы приверженность Киева демократии западного образца". "Западные страны, как и в 2014 году, будут осторожны, остерегаясь военного столкновения с Россией, - отмечает редакция газеты. - Но они должны дать четко понять, что не готовы быть свидетелями того, как Россия по сути аннексирует Азовское море, как и Крым, и что введут новые жесткие санкции, если Москва не гарантирует свободный проход для украинских кораблей". "Конечно, это важный тест для Трампа. Отказываясь критиковать Путина, президент США обвинил своего предшественника Барака Обаму в потере Крыма. Многие критики в Конгрессе и иных структурах с радостью возложат ответственность на Трампа, если Азовское море будет "потеряно" в пользу России в течение правления самого Трампа", - резюмирует Financial Times. Источник: Financial Times