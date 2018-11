27 ноября 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Россия вооружается и ставит перед фактами" Динамика конфликта между Россией и Украиной практически незаметно для мировой общественности переместилась на Черное море. Инцидент в Азовском море - это демонстрация того, "как мало Путин беспокоится об ответной реакции Запада", пишет иностранная пресса. Возможности Запада ограничены, прямая военная поддержка со стороны НАТО "иллюзорна". Москва, кажется, намерена использовать Крым в качестве "авианосца", чтобы распространить свою власть на обширную часть Черного моря. "Это важный тест для Трампа", - полагают редакции, призывая "поставить Москву на место". События в Керченском проливе могут быть на руку как шефу Кремля, так и президенту Украины Порошенко. Морской инцидент между русскими и украинцами, произошедший в воскресенье в Азовском море, напомнил, что конфликт между двумя странами не закончен и в любой момент может вспыхнуть с новой силой, пишет обозреватель французской Le Figaro Рено Жирар. Этот конфликт между православными братьями-славянами, со смешанными семьями, столь же абсурден, как если бы сегодня у нас началась война между бретонцами и нормандцами, отмечает автор статьи. Минские соглашения должны были принести мир в Донбасс. Но украинские власти столь же мало усердствуют в их реализации, как и российские. И в Москве, и в Киеве власти стремятся к раскручиванию спирали национализма. Исторически сложилось так, что в своей стратегической доктрине русские всегда видели в Украине буферную зону перед лицом западных захватчиков, поясняет обозреватель. Украинцы, наоборот, стремятся к тому, чтобы их страна вступила в НАТО и ЕС. Существование такого уровня фрустрации с обеих сторон представляется взрывоопасным. Конфликт в Донбассе - это гнойник, разъедающий международные отношения. Всем известно, при каких условиях возможна сделка: отказ Вашингтона от расширения НАТО и отказ Москвы от своей старой доктрины о "сферах влияния". Единственной неизвестной остается дата сделки и количество жертв для ее достижения, подытоживает Жирар. "Новая агрессия России в отношении Украины демонстрирует, среди прочего, как мало Владимир Путин беспокоится об ответной реакции разделенной Европы или американского правительства во главе с президентом Трампом", - пишет редакция американской газеты The Washington Post. Следует признать, что большинство западных правительств встали на сторону Украины и некоторые отреагировали жестко. "Однако Путина может удовлетворить только ответ Трампа, который (...) так и не выступил с прямым упреком в адрес России", - говорится в публикации. "Подобная реакция далека от адекватной, - считает издание. - США должны решительно двигаться в направлении сдерживания дальнейшей агрессии со стороны России (...). Российским портам в регионе можно пригрозить санкциями. На Украину следует поставить противокорабельные ракеты, которые позволят ей лучше защищать себя". "Как минимум, путинская агрессия должна повлиять на тот прием, который ему окажет Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе", - полагает редакция: Трамп может отказаться от встречи с Путиным или напомнить ему о неприемлемости "нападения на Украину". "Если этого не будет сделано, это просто укрепит Путина в его очевидной убежденности, что дальнейшая агрессия против Украины не будет стоить ему ничего со стороны нынешнего американского президента", - убеждена газета. "Вооруженное столкновение между Украиной и Россией у берегов Крыма таит в себе опасность эскалации. Для того чтобы поставить Москву на место, нужен Запад - однако возможности ограничены", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Иво Мийнссен. "Динамика конфликта практически незаметно для мировой общественности переместилась на Черное море. Здесь сильно вооружается в первую очередь Россия и ставит перед фактами. (...) Украина (...) в военном смысле может мало что противопоставить превосходству Москвы", - подчеркивает журналист. "Хотя она и может рассчитывать на моральную солидарность сообщества государств, (...) прямая военная поддержка со стороны стран НАТО (...) иллюзорна. Слишком велик риск неконтролируемой эскалации и слишком сильна позиция России. Азовское море сегодня фактически является российским", - констатирует Мийнссен. "Тем важнее показать России границы в остальной части Черного моря, - уверен журналист. - Москва, кажется, намерена использовать Крым в качестве "авианосца", чтобы распространить свою власть на обширную часть моря. Здесь НАТО должно решительнее поддержать украинцев с помощью усиленного патрулирования и военной помощи". "Но прежде всего украинский конфликт должен снова подняться в списке политических приоритетов. (...) Как показывает щекотливая ситуация в Черном море, неясность и неопределенность могут быстро разжечь огонь", - заключает Мийнссен. "По крайней мере, некоторое усиление напряженности на руку как президенту России Владимиру Путину, так и президенту Украины Петру Порошенко - как способ отвлечь внимание от внутренних проблем", - пишет редакция британской Financial Times. "Популярность российского лидера опустилась до самой нижней отметки с момента, предшествовавшего аннексии Россией Крыма в 2014 году (...)", - говорится в публикации. "Тем временем Порошенко сильно отстает в опросах общественного мнения в своей собственной стране в преддверии президентских выборов в марте (...)", - напоминает издание. "Западные страны, как и в 2014 году, будут осторожны, остерегаясь военного столкновения с Россией, - отмечает редакция газеты. - Но они должны дать четко понять, что не готовы быть свидетелями того, как Россия по сути аннексирует Азовское море, как и Крым, и что введут новые жесткие санкции, если Москва не гарантирует свободный проход для украинских кораблей". "Конечно, это важный тест для Трампа. (...) Многие критики в Конгрессе и иных структурах с радостью возложат ответственность на Трампа, если Азовское море будет "потеряно" в пользу России" в течение его правления, резюмирует Financial Times. События в Керченском проливе "могут быть на руку как шефу Кремля, так и президенту Украины Петру Порошенко", констатирует московский корреспондент немецкой Die Welt Павел Локшин. "Вернув украинскую тему на повестку дня, Путин, по всей видимости, надеется на всплеск воодушевления россиян, которое в 2014 году было связано с "возвращением" Крымского полуострова в состав России, но в последние годы поиссякло", - пишет журналист. Рейтинг, однако, волнует не только Путина. "На Украине 31 марта выбирают президента - шансы на победу действующего главы государства не слишком высоки", - замечает автор. "Победитель 2014 года не хочет сдаваться без боя. Он должен демонстрировать успехи - например, такие, как отделение украинских православных от РПЦ", - говорится в статье. "Провокаторы" против "агрессоров" - так озаглавлен материал немецкой Frankfurter Rundschau. "После морского столкновения россияне и украинцы перекладывают ответственность друг на друга. Это может быть выгодно правителям обеих стран", - считает журналист Штефан Шолль. "Стратегическая цель России - продолжать дестабилизировать Украину", - считает Алексей Мельник, эксперт по безопасности из Украинского центра экономических и политических исследований им. Александра Разумкова. "По его словам, даже маленькая победоносная морская война хорошо подходит для того, чтобы урегулировать падающую популярность Владимира Путина", - передает Шолль. "На то, что эскалация выгодна и для коллеги Путина Порошенко, указывают не только российские наблюдатели. За четыре месяца до президентских выборов, которые пройдут в конце марта, его рейтинг составляет жалкие 10,3%", - отмечает журналист.