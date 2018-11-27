Опасное осложнение украинского конфликта

Морской инцидент между русскими и украинцами, произошедший в воскресенье в Азовском море, напомнил, что конфликт между двумя странами не закончен и в любой момент может вспыхнуть с новой силой, пишет обозреватель французской Le Figaro Рено Жирар.

Инцидент не такой уж серьезный, поскольку нет ни погибших, ни судна, севшего на мель. Однако он способен перерасти в нечто гораздо большее. Он напоминает нам, насколько опасно позволять украинскому конфликту усугубляться. Аннексия Крыма в 2014 году не привела к жертвам. Однако две войны в Донбассе (летом 2014 года и в начале зимы 2015 года) между украинской армией и пророссийскими повстанцами Луганской и Донецкой областей (поддерживаемых подпольной интервенцией российских сил) привели к десяти тысячам погибших. Этот конфликт между православными братьями-славянами, со смешанными семьями, столь же абсурден, как если бы сегодня у нас началась война между бретонцами и нормандцами, отмечает автор статьи. Заключенные под покровительством Франции и Германии Минские соглашения (февраль 2015 года) должны были принести мир в Донбасс. Но украинские власти столь же мало усердствуют в их реализации, как и российские.

И в Москве, и в Киеве власти, судя по всему, стремятся к раскручиванию спирали национализма. Украинцы мечтают о массированной американской военной помощи, которая бы позволила им отвоевать Донбасс в ходе стремительной атаки, наподобие той, что совершила Хорватия 4 августа 1995 года, возвращая Краину и заставляя ее сербское население оттуда бежать, рассуждает Жирар. Русские одержимы навязчивой идеей о склонности НАТО к постоянному расширению на Восток. Они хотят заблокировать его раз и навсегда. Урезанная украинская территория не предназначена для вступления в НАТО, думают они.

Исторически сложилось так, что в своей стратегической доктрине русские всегда видели в Украине буферную зону перед лицом аппетитов захватчиков, пришедших с Запада (поляков, шведов, французов, немцев), поясняет обозреватель. Украинцы движения Майдан, наоборот, стремятся к тому, чтобы их страна вступила в НАТО и ЕС.

Существование такого уровня фрустрации с обеих сторон представляется взрывоопасным. Конфликт в Донбассе - это гнойник, разъедающий международные отношения в целом. Россия, находящаяся под тяжелыми санкциями стран Запада, отказывается сотрудничать с ними и в разрешении других всемирных кризисов. Она выковывает противоестественный альянс с Китаем, считает Жирар.

Часто войны начинаются с территориальных споров, которые позднее покажутся бывшим воюющим сторонам незначительными, указывает журналист. Вскоре должно состояться новое срочное заседание ОБСЕ, где будут рассмотрены все острые вопросы: расширение НАТО, кибервойны, уважение границ, военные маневры.

Всем известно, при каких условиях возможна сделка: отказ Вашингтона от расширения НАТО и отказ Москвы от своей старой доктрины о "сферах влияния". Единственной неизвестной остается дата сделки и количество жертв, которое понадобится для ее достижения, подытоживает Жирар.