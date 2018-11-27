Движение #NousToutes: фиолетовая волна разбилась о безразличие

В эти выходные около 50 тыс. человек вышли на манифестации против насилия над женщинами, более 3 тыс. человек - в Швейцарии и множество людей во всем мире. Несмотря на столь мощную мобилизацию, манифестанты недовольны слишком слабым, почти отсутствующим медийным освещением, пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Сильвия Ревелло.

В Париже, Лозанне, Женеве и по всему миру в этот уикенд десятки тысяч человек вышли на манифестации против сексуального и сексистского насилия. Тем не менее, волна фиолетовых шарфов, нахлынувшая под коллективным лозунгом движения #NousToutes ("Мы все"), нашла слишком слабый отклик в СМИ. Многие пользователи Twitter выступили с критическими замечаниями об отсутствии интереса и даже об умышленной банализации этого события, о котором было объявлено несколько месяцев назад, говорится в статье.

В Париже такая акция собрала 12 тыс. человек, больше, чем "желтые жилеты", которых было примерно 8 тыс. Однако теленовости TF1 и France 2 посвятили сюжету об этой мобилизации всего минуту, отмечает автор статьи.

Для многих пользователей интернета такое несоответствие стало признаком нехватки внимания и доверия к тематике такого рода. "Полная невидимость манифестации #NousToutes в СМИ подчеркивает, что насилие над женщинами не является событием в этой стране", - указывает писательница @LafonLola по поводу французской реакции на произошедшее.

Журналистка @heleneguinhut подчеркивает разрушительный характер последствий такого равнодушия. "Представьте себе такую страну - когда женщины говорят в социальных сетях, им не верят, когда они идут в суд, их не слушают, когда они митингуют на улицах, их не видят".

Однако крайне важно иметь такое место, где об этом можно говорить свободно. В воскресенье по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин ООН опубликовала исследование, согласно которому почти 50 тыс. из 87 тыс. убийств женщин, зарегистрированных в мире в 2017 году, были совершены одним из близких этих жертв (мужем или членом семьи). Таким образом, наибольшей опасности женщина подвергается у себя дома, передает Ревелло.

По мнению многих пользователей интернета, медийное несоответствие с французской стороны объясняется массированной сосредоточенностью на мобилизации "желтых жилетов", выступающих против повышения цен на горючее. "Больше всего меня печалит то, что стоит где угодно набрать "манифестация 24 ноября", ты сразу попадаешь на множество статей про митинг "желтых жилетов". Манифестация против насилия над женщинами из-за этого уходит в никуда", - сокрушается @pulcocat.

Другие пользователи интернета решили не противопоставлять эти две битвы, напоминая о том, что эти две группы прошлись по мостовой совместно, указывает автор статьи. "В Монпелье "желтые жилеты" выстроились в почетный караул, сопровождая манифестацию против сексуального и сексистского насилия. Тем самым положен конец некоторым предрассудкам, распространяемым в их отношении. Оба вида борьбы хороши", - считает @JeanHugon3.