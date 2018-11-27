Россия ставит перед фактами - возможно, с далеко идущими последствиями

"Вооруженное столкновение между Украиной и Россией у берегов Крыма таит в себе опасность эскалации. Для того чтобы поставить Москву на место, нужен Запад - однако возможности ограничены", - пишет журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Иво Мийнссен.

"Конфронтация взрывоопасна", - отмечает автор статьи. "Динамика конфликта практически незаметно для мировой общественности переместилась на Черное море. Здесь сильно вооружается в первую очередь Россия и ставит перед фактами. (...) Украина, чьи порты, прежде всего в Азовском море, могут задохнуться от удушающего захвата России, в военном смысле может мало что противопоставить превосходству Москвы", - подчеркивает журналист.

"Хотя она и может рассчитывать на моральную солидарность сообщества государств, (...) прямая военная поддержка со стороны стран НАТО для реализации свободного судоходства иллюзорна. Слишком велик риск неконтролируемой эскалации и слишком сильна позиция России. Азовское море сегодня фактически является российским", - констатирует Мийнссен.

"Тем важнее показать России границы в остальной части Черного моря, - уверен журналист. - Москва, кажется, намерена использовать Крым в качестве "авианосца", чтобы распространить свою власть на обширную часть моря. Здесь НАТО должно решительнее поддержать украинцев с помощью усиленного патрулирования и военной помощи".

"Но прежде всего украинский конфликт должен снова подняться в списке политических приоритетов. (...) Как показывает щекотливая ситуация в Черном море, неясность и неопределенность могут быстро разжечь огонь", - заключает Мийнссен.