Дорогие миллениалы, займитесь сексом!

Сегодняшняя молодежь позднее начинает половую жизнь и занимается сексом реже представителей старшего поколения. Неужели "поколению тех, кто неспособен выстраивать отношения" придет на смену поколение, отказавшееся от секса? - задается вопросом колумнист Neue Zuercher Zeitung Милош Матушек.

Нынешняя молодежь осведомлена в вопросах секса лучше своих сверстников, живших лет 30-40 назад. Может, в этом и есть корень зла? "Сексуальность утратила свою магическую и загадочную составляющую. Мистерия высвечена сегодня яркими прожекторами порноиндустрии (...). Здесь, похоже, повторяются механизмы, очевидные на примере мессенджера Whatsapp и соцсети Facebook: мнимая близость, ежедневная переписка заменяет потребность в реальном контакте. Заменяет ли онлайн-порно потребность в физическом контакте или, может, даже внушает страх перед ним?" - рассуждает журналист.

Представители поколения миллениалов (тех, кто родился в период с 1980 по 2000 год. - Прим. ред.) привыкли действовать организованно, их цель - "доводить это дерьмо до конца" (to get shit done). "Эротика и секс предусматривают элемент игры, сумасшествия, отсутствия всякого планирования", - замечает автор.

Сегодня больше, чем когда бы то ни было, мы должны стремиться вернуть себе реальное общение, ведь живем мы не для того, чтобы отгораживаться друг от друга виртуальной стеклянной стеной, резюмирует журналист.