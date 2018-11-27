В Польше беременных женщин могут принудить к вынашиванию нежизнеспособного плода

Сделать легально аборт в Польше довольно сложно. Если законопроект об абортах будет принят, то упразднение одного из критериев, разрешающих добровольное прерывание беременности, ввергнет женщин в необходимость совершать подпольные аборты со всеми вытекающими из этого рисками, пишет журналистка Од Лорьо на портале Slate.fr.

"Мы, 343 европейские женщины, отстаиваем Европу прав женщин и самоопределения". Так начинается документ, опубликованный 12 октября в издании L'Obs, составленный левыми депутатами и руководителями европейских ассоциаций, выступающими против угрозы, нависшей над сексуальными и репродуктивными правами во многих европейских странах. Начиная с Польши, где рассматриваемый сейчас парламентской комиссией законопроект стремится еще больше ограничить право на аборт, говорится в статье.

Польша и так одна из самых суровых стран в этом смысле. Аборт разрешен при трех условиях: в случае насилия или инцеста, риска для жизни или здоровья матери, из-за тяжелого порока развития или высокой вероятности физических недостатков плода. Именно этот последний критерий депутаты-консерваторы хотят упразднить, что способно превратить в нелегальные почти все аборты в стране: на 1100 абортов, осуществляемых легально каждый год, около 94% сделаны из-за порока развития плода, отмечает автор статьи.

Женщины вынуждены будут вынашивать плод до конца срока беременности, и неважно, что он поражен болезнью Дауна или каким-то еще более тяжелым пороком развития. Многие гинекологи, такие как Марек, практикующий в Варшаве, считают это психологической пыткой: "Женщины, рожающие младенца, у которого часть брюшной полости находится снаружи и который сразу умирает, в каком психическом состоянии они попадают после этого к нам? Те, кто принимает законы, решают с высоты своего Олимпа, но они не берут в расчет самих женщин".

Но депутатов, стоящих у власти, это не заботит, некоторые прячутся за религиозными верованиями, когда мы спрашиваем их о чем-то конкретном, пишет журналистка. "Порой случаются чудеса. С точки зрения медицины это существует. Мы не можем всего предвидеть", - утверждает Збигнев Грислас, депутат и член "Польского альянса", маленькой националистической партии, входящей в коалицию с правящей ныне партией "Право и справедливость".

Даже без этого законопроекта жизнь польских женщин, желающих сделать аборт или просто получить доступ к контрацепции, уже похожа на ад, считает Лорьо.

Противозачаточная таблетка стоит от 7 до 30 евро, дороже, чем во Франции, в то время как польские зарплаты втрое ниже французских. Женщины, желающие сделать аборт легально, рискуют попасть в руки гинекологов, которые начинают взывать к их совести. Их футболят из одной больницы в другую, от врача к врачу, пока время уходит. По данным издания Le Monde, "из 400 польских больниц, где разрешен аборт, лишь 46 заведений действительно их сделали в 2016 году".

Когда удается найти врача, который согласится осуществить вмешательство, женщины вынуждены выслушивать его суждения по поводу данного закона, а врачи подвергаются давлению со стороны священников, внедренных в больницы, отмечает журналистка.

"Они относятся к женщине как к инкубатору, а не как к человеку", - говорит польский политик и феминистка Барбара Новацка, борец за право на аборт.

"Быть вынужденной сделать аборт - это трагедия для женщины. Но у нее есть право выбора. Мы не можем ставить знак равенства между правами плода и правами женщины", - критически высказывается Кристина Кашпура, директор ассоциации Federa, борющейся за права женщин на аборт и контрацепцию.

"Все эти глупости начинаются с того, что людям вдалбливают в голову ложные представления, и люди начинают верить в то, что зародыш - это живое существо", - сокрушается Магда, одна из женщин, которых мы опросили по данному вопросу.