Как курение меняет мозг

Курильщик подвергает свой организм воздействию различных вредных веществ. Затронуты при этом не только легкие, но и сердечно-сосудистая система, кожа и многие другие органы, пишет австрийское издание Der Standard.

Ученые из Университета Граца в ходе исследования выяснили, как меняются структуры головного мозга и обмен веществ у курильщиков. "Особенно сильно курение отражается на концентрации ингибирующего нейротрансмиттера GABA, ответственного за регуляцию электрической активности нервных клеток мозга", - сообщают ученые на страницах медицинского журнала European Addiction Research.

В ходе исследования группы из 30 мужчин и 30 женщин были поделены на подгруппы курящих и некурящих, сообщается далее.

Исследователи установили, что концентрация GABA у курящих женщин значительно выше, чем у некурящих. "GABA играет важную роль в формировании когнитивных функций, внимания, усвоении нового и памяти. Многие вещества, вызывающие зависимость, напрямую связаны с симуляцией этого нейротрансмиттера", - сообщает Der Standard. При этом, рассказывает автор исследования Деепика Багга, пол в этом случае играет важную роль - у мужчин отмечены лишь незначительные колебания в уровне GABA в группе курящих и некурящих.

"Все курящие женщины за последние три года выкуривали в среднем от 15 до 20 сигарет в день". Возраст участников исследования составлял 25 лет. "Наше исследование - одно из немногих, в ходе которых изучалась целевая группа с относительно умеренным количеством выкуриваемых в день сигарет. И если мы уже при этих условиях фиксируем однозначные изменения в головном мозге, то можем исходить из того, что у более старшей возрастной группы, а также у более заядлых курильщиков эффект будет более выраженным", - отмечает Багга.