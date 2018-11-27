Эскалация в Черном море на руку не только Путину

У побережья Крыма накаляется конфликт между Украиной и Россией. Киев мобилизует войска. Президенту России Путину может быть выгоден этот опасный конфликт, констатирует московский корреспондент немецкой Die Welt Павел Локшин.

Какой бы оценки ни заслуживали события в Керченском проливе, "с точки зрения внутренней политики они могут быть на руку как шефу Кремля, так и президенту Украины Петру Порошенко".

"Жесткую реакцию погранслужбы ФСБ сложно назвать автоматической. В сентябре, - сообщает Локшин, - русские без проблем пропустили два корабля украинских ВМС через Керченский пролив к порту Бердянска".

Правда, речь шла об устаревших моделях с небольшим количеством единиц оружия на борту. Россия уже несколько месяцев препятствует продвижению судов с коммерческими грузами по Керченскому проливу, что приводит к миллионным экономическим потерям на юго-востоке Украины, говорится в статье.

"Тот факт, что на этот раз Киев отправил в Азовское море два современных патрульных катера, был использован Москвой как повод продемонстрировать решительные действия. Адресованы они при этом были, в том числе, российской публике, особенно в связи с тем, что на днях Украина праздновала пятилетие событий Евромайдана, который в России считают государственным переворотом", - замечает московский корреспондент Die Welt.

Путину эскалация конфликта с Украиной весьма кстати, пишет издание: "после противоречивой пенсионной реформы его рейтинг значительно снизился. Лишь 45% россиян, согласно опросам, проголосовали бы за него на президентских выборах - чудовищный результат для авторитарного правителя. Таким был рейтинг президента в феврале 2014 года, за несколько недель до аннексии Крыма".

"Вернув украинскую тему на повестку дня, Путин, по всей видимости, надеется на всплеск воодушевления россиян, которое в 2014 году было связано с "возвращением" Крымского полуострова в состав России, но в последние годы поиссякло", - пишет журналист.

Открытие Керченского моста ожидаемого пропагандистского эффекта не принесло, поэтому, с точки зрения Кремля, "конфронтация не помешает". "У Путина есть средства эскалировать конфликт, перекрыв украинцам доступ к портам на Азовском море на длительное время - при этом украинских ВМС ему можно не опасаться".

Рейтинг, однако, волнует не только Путина. "На Украине 31 марта выбирают президента - шансы на победу действующего главы государства не слишком высоки. Согласно опросам, на сегодняшний день Порошенко может рассчитывать на второе или третье место - лидирует его самый серьезный конкурент, Юлия Тимошенко", - замечает автор статьи.

"Победитель 2014 года не хочет сдаваться без боя. Он должен демонстрировать успехи - например, такие, как отделение украинских православных от РПЦ", - говорится в статье.

"На фоне нынешней конфронтации, которая по счастливой случайности пока не стоила никому жизни, Порошенко вводит военное положение. При этом на пике конфликта на Донбассе летом 2015 года он этого не сделал, речь шла лишь об антитеррористической операции", - резюмирует журналист.