27 ноября 2018 г. Редакция | The Washington Post Агрессия России в отношении Украины демонстрирует, как мало Путин беспокоится о Западе "Новая агрессия России в отношении Украины демонстрирует, среди прочего, как мало Владимир Путин беспокоится об ответной реакции разделенной Европы или американского правительства во главе с президентом Трампом", - пишет американская газета The Washington Post в своей редакционной статье. Следует признать, что большинство западных правительств встали на сторону Украины и некоторые отреагировали жестко - издание приводит в пример британского министра иностранных дел Джереми Ханта. "Однако Путина может удовлетворить только ответ Трампа, который, начиная с воскресенья, подверг критике европейских союзников, Мексику, Роберта С. Мюллера, телепрограмму "60 минут" и CNN, но так и не выступил с прямым упреком в адрес России. Вместо этого, когда в понедельник его спросили об инциденте, он ответил: "Нам, как бы там ни было, не нравится то, что происходит", давая понять, что и Украина, и Россия виноваты одинаково", - говорится в публикации. Самое громкое официальное заявление, напоминает газета, прозвучало из уст Никки Хейли, посла США в ООН, готовящейся покинуть свой пост. "Подобная реакция далека от адекватной, - считает The Washington Post. - США должны решительно двигаться в направлении сдерживания дальнейшей агрессии со стороны России и восстановления права Украины направлять свои корабли через Азовское море и Керченский пролив. Российским портам в регионе можно пригрозить санкциями. На Украину следует поставить противокорабельные ракеты, которые позволят ей лучше защищать себя". "Как минимум, путинская агрессия должна повлиять на тот прием, который ему окажет Трамп на саммите G20 в Буэнос-Айресе", - полагает редакция издания, указывая, что "Трамп может направить месседж, отказавшись встречаться с Путиным". "Если же он примет участие в двусторонней встрече, он должен начать ее, указав российскому лидеру, что его нападение на Украину неприемлемо и будет иметь последствия, - убеждена газета. - Если этого не будет сделано, это просто укрепит Путина в его очевидной убежденности, что дальнейшая агрессия против Украины не будет стоить ему ничего со стороны нынешнего американского президента". Источник: The Washington Post