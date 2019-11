Архив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 января февраля марта апреля мая июня июля августа сентября октября ноября декабря 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Поиск Иностранная пресса о России и не только Press digest 27 ноября 2019 г. 27 ноября 2019 г. Беньямин Биддер | Der Spiegel Историю, стоящую за американскими санкциями, омрачают сомнения "История Сергея Магнитского стала символом жестокого преследования разоблачителей в России. Спустя десять лет после его смерти несостыковки в истории Магнитского заставляют предположить, что он, возможно, был не тем героем, каким его считают многие люди - и западные правительства", - пишет немецкий журнал Der Spiegel в своей англоязычной версии. (...) Есть две версии того, что случилось с Сергеем Магнитским, пишет журнал. "В более известной версии имеются все признаки триллера о заговоре. Ее повторяли в тысячах статей, телевизионных интервью и на парламентских слушаниях. В этой версии истории человек, похороненный на московском кладбище, благородно сражался с коррумпированной системой и за это был убит, - говорится в статье. - Вторая версия сложнее. В ней никто не предстает героем". "Первая версия имела геополитические последствия. В 2012 году США приняли закон Магнитского, наложивший санкции на российских чиновников, которые, как считается, сыграли роль в его смерти. (...) В 2017 году Конгресс принял Глобальный закон Магнитского (...). Посредником этих законодательных актов является Билл Браудер, бывший босс Магнитского в Москве. (...) В течение многих лет его компания Hermitage Capital Management была одним из крупнейших иностранных инвесторов в России. В свое время Браудер был защитником российского президента Владимира Путина на Западе. До тех пор, - замечает издание, - пока ему не запретили въезд в Россию в 2005 году". "(...) Сегодня Браудер называет себя "врагом Путина номер 1". Из своего офиса в лондонском районе Финсбери Браудер координирует кампанию, которую он называет "Справедливость для Сергея Магнитского". Его цель - заставить другие страны ввести санкции против России за то, что случилось с его бывшим сотрудником. К настоящему моменту за США последовали еще четыре страны", - пишет Der Spiegel, указывая, что Браудер говорил с политиками в Норвегии, Швеции и Франции, а в мае побывал в Берлине. "Браудер рассказывает захватывающую историю о том, как разоблачитель Магнитский, как предполагается, умер. Этот рассказ - его билет в политическую сферу. Вот почему его принимают члены парламента, дипломаты и правозащитники, часто с распростертыми объятиями. Они поддерживают его стремление к новому законодательству, потому что считают, что это создает важный прецедент: коррумпированные режимы во всем мире, которые нарушают права своих граждан, должны быть привлечены к ответственности и столкнуться с последствиями в виде запретов на въезд и замороженных счетов, как излагается в Глобальном законе Магнитского (...)". "Но есть и другая версия саги Магнитского, которая более противоречива, чем повествование Браудера (...). Юридические документы, лежащие в ее основе, заполняют десятки папок не только в Москве, но также в Лондоне и Нью-Йорке. Просеяв тысячи страниц, можно задаться вопросом: действительно ли вообще имел место коварный заговор с целью убийства Магнитского? Или Браудер - шарлатан, в историю которого Западу не терпелось поверить? Всякая уверенность, связанная с делом Магнитского, и, в частности, четкое разделение на добро и зло, теряется в документах. Версия российских властей сомнительна, как и все остальные, в том числе и Билла Браудера", - пишет автор публикации Беньямин Биддер. Это "ставит неудобные вопросы для Запада. В Европе и США критики России часто выступают с позиции морального превосходства. Но что касается санкций по делу Магнитского, возможно, активист Браудер использовал благородное дело для манипуляции западными правительствами. Одна вещь, которая остается неизменной, независимо от того, какая версия звучит, заключается в следующем: Магнитский мертв, и он стал жертвой ужасной несправедливости", - подчеркивает Der Spiegel. "(...) Вечером 16 ноября 2009 года Сергей Магнитский скончался в камере московского СИЗО "Матросская тишина". За 4,5 месяца до этого тюремный врач диагностировал у его воспаление поджелудочной железы, но незадолго до того, как Магнитскому должны были сделать операцию, его перевели в другую тюрьму - где не было необходимого медицинского оборудования для такой инвазивной процедуры. Причиной перевода, как заявили, стала необходимость ремонта в камере Магнитского. Может ли это быть правдой? По данным комиссии по расследованию, работы не начались даже после смерти разоблачителя. Комиссия начала заниматься этим делом вскоре после смерти Магнитского, потому что в Москве было так сильно негодование. В состав комиссии вошли уважаемые правозащитники и оппоненты Кремля. (...) В 20-страничном докладе комиссии была подробно представлена картина садистского и хладнокровного характера российской тюремной системы. В течение несколько месяцев до смерти Магнитского постоянно переводили из одной камеры в другую. Мать принесла ему лекарства, но они попали к нему только через 18 дней. (...) Состояние Магнитского ухудшилось в последний день. Его перевели обратно в тюрьму, где первоначально, месяцами ранее, предполагалось его прооперировать. Там умирающий начал паниковать. Ему ввели седативные средства и усмирили, надев наручники. В документах, проанализированных комиссией, отмечается "применение резиновой дубинки". Магнитского оставили в камере одного, без присмотра, даже без врача", - передает издание, отмечая со ссылкой на доклад комиссии, что больного человека в тяжелом состоянии фактически оставили без медицинской помощи на 1 час и 18 минут, в течение которых он скончался. "Тем не менее, доклад не содержит доказательств целенаправленного убийства", - говорится в статье. "Согласно более драматическому повествованию Браудера, арест и смерть Магнитского были целенаправленным актом мести российских властей против активиста по борьбе с коррупцией. Браудер говорит, что он привлек своего "юриста Магнитского" к расследованию одного дела в 2007 году. В ходе своего расследования Магнитский якобы натолкнулся на преступление беспрецедентных масштабов - крупнейшее налоговое мошенничество в российской истории, совершенное коррумпированной бандой сотрудников правоохранительных органов и правительственных чиновников. В мошенничестве было задействовано 230 млн долларов и сложный генеральный план, которым, по словам Браудера, руководили два сотрудника московских правоохранительных органов Артем Кузнецов и Павел Карпов. Дуэт инициировал сфальсифицированное налоговое расследование против Hermitage Capital Management Браудера, а затем захватил три фирмы-пустышки, которые были изначально основаны людьми Браудера. С конфискованными документам компании были переданы посредникам, которые сфабриковали огромные убытки и потребовали возместить 230 млн долларов налогов, которые ранее выплатила компания Браудера. Карпов отрицает какую-либо причастность к мошенничеству или смерти Магнитского. "Браудер - лжец", - говорит он. Заявление Кузнецова получить не удалось", - повествует журнал. "(...) По словам Браудера, Магнитский был сосредоточен на Кузнецове и Карпове. Он также говорит, что те же самые чиновники организовали заключение Магнитского в тюрьму и его убийство. Браудер рассказывал эту версию событий бесчисленное количество раз. В своих показаниях перед Конгрессом США он заявил, что Магнитский был "убит". Канадским парламентариям Браудер сказал: "Восемь охранников с резиновыми дубинками били его 1 час и 18 минут. Впоследствии его нашли мертвым на полу той камеры". (...) В качестве доказательства Браудер ссылается на доклад комиссии, проводившей расследование. (...) Однако в докладе нет утверждения о преднамеренном убийстве. Имена двух сотрудников правоохранительных органов, Кузнецова и Карпова, даже не фигурируют в оригинальной русскоязычной версии доклада комиссии (...)", - сообщается в статье. "К настоящему времени кампания Браудера создала собственную систему координат и собственные предполагаемые доказательства. В последние годы Браудер часто цитировал доклады Совета Европы, хотя они в значительной степени основаны на его собственных заявлениях. (...) Браудер утверждает, что борется за справедливость. Одной из причин его успеха может быть то, что он cумел состыковать свою историю с разрушительным имиджем, который Россия проецировала годами. И многие известные международные СМИ верят ему. (...) Der Spiegel также писал о кампании Браудера и проводил с ним интервью. The New York Times получила Пулитцеровскую премию за свои материалы о российской правовой системе, в том числе о деле Магнитского (...)". "Но остается вопрос: насколько достоверны факты, на которых политики и СМИ основывают свои суждения по этому делу? В некоторых документах, опубликованных собственными людьми Браудера в интернете, очевидны различные несостыковки и противоречия. К ним относятся две фотографии протоколов допросов, которые предположительно доказывают, как Сергей Магнитский мужественно сообщил о налоговом мошенничестве в размере 230 млн долларов после его обнаружения. (...) Сам протокол рассказывает другую историю. Магнитский действительно упоминает имена двух сотрудников правоохранительных органов почти 30 раз (...). Но он ни разу не предъявляет им лично конкретных обвинений. Во втором протоколе заявления от 7 октября Кузнецов и Карпов вообще не упоминаются. Первый документ также показывает, что Магнитский делал свои заявления не по собственной воле, а как свидетель в ходе продолжающегося расследования. Согласно другим документам, разбирательство продолжалось с февраля. Это подтвердил Der Spiegel адвокат Магнитского Дмитрий Харитонов, который сказал, что его клиент был вызван для дачи показаний", - передает издание. (...) Всего за несколько лет Hermitage Capital Management, согласно собственным расчетам компании, окупила свои вложения в России с прибылью 1500%. Согласно российским следователям, компания в структуре фонда Браудера ошибочно заплатила только 5% налогов, тогда как на самом деле должно было быть 15%. Соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром не должно было применяться. Браудер это отрицает. Так или иначе, бизнес-модель Браудера была прибыльной. Hermitage покупал дешевые акции российских государственных корпораций, таких как "Газпром" или "Сбербанк", с конца 1990-х годов. Затем он начинал наступление на руководство конгломератов, осуждал широко распространенную коррупцию и требовал реформ. Если это осуществлялось, стоимость акций Браудера вырастала. Если нет, то, по крайней мере, росла известность его фонда. (...) Hermitage владел многими акциями через фирмы-пустышки. Некоторые из них, - говорится в публикации, - для порядка нанимали людей с психическими отклонениями, которых на бумаге называли экспертами отдела анализа. На самом деле, люди не обладали знаниями в этой области, как впоследствии выяснили несколько судов". Как пишет Der Spiegel, "компании пользовались налоговыми льготами, которые предназначались для фирм с уровнем инвалидности среди сотрудников не менее 50% - а не моделью экономии налогов западных инвестиционных фондов. В ходе своих многолетних расследований деятельности Hermitage российские власти натолкнулись на человека, который помогал Браудеру придумывать модели экономии налогов: Сергея Магнитского. Браудер говорит, что практика ухода от налогов была распространена в то время". "Когда Браудер рассказывает о своей судьбе перед западной аудиторией, с его подачи это звучит так, как будто расследование в отношении Hermitage было совершенно произвольным. В своей книге и во время интервью Браудер утверждает, что в 2007 году следователь Кузнецов появился из ниоткуда. Это важно, поскольку, как представляется, подчеркивает, что процесс был "политически мотивирован, сфабрикован" и инициирован с единственной целью получения необходимой документации для давно запланированного мошенничества на сумму 230 млн долларов. (...) Но дата, указываемая Браудером, неверна. Имя Кузнецова появилось в письмах к компании Браудера в июне 2006 года. В то время полиция потребовала от фирмы передачи ее банковских данных (...)". "Существует еще один протокол допроса, который Браудер не выложил в интернете на видном месте, как два других. Он датирован октябрем 2006 года, задолго до того, как Магнитский, как сообщается, впервые разоблачил крупное налоговое мошенничество, которое, по словам Браудера, привело к тому, что он лишился доброго расположения властей. Согласно протоколу, следователи допрашивали Магнитского об одной из сомнительных фирм-пустышек, которые заключали трудовые договоры с людьми с ограниченными возможностями. Он утверждает, что люди Браудера попросили его "быть" генеральным директором на период реорганизации". Другие документы показывают, что Магнитский был причастен к деятельности компании еще в 2002 году", - указывается в статье. "(...) Павел Карпов, который, по словам Браудера, работал с Кузнецовым над тем, чтобы арестовать и убить Магнитского в отместку за его показания, подал иск о клевете против Браудера в Лондоне в 2012 году". Председательствующий судья, судья Саймон, постановил, что это дело не входит в юрисдикцию британских судов. Но в своем письменном постановлении он также едко назвал Браудера "рассказчиком", который "не приблизился к тому, чтобы оспаривать факты, которые в случае доказательства оправдали бы факт клеветы". Саймон также написал, что его оценку следует явно понимать как "меру оправдания" Карпова". "Единственная проблема заключалась в том, что слова судьи едва ли дошли до публичного дискурса в то время. The Guardian и другие британские СМИ написали об унизительном поражении Карпова в судах. Некоторые из использованных ими слов языков можно найти в пресс-релизах кампании Браудера", - говорится в материале. "Второе судебное разбирательство в Нью-Йорке касалось замороженных счетов богатого российского политического клана, семьи Кацыв. Правительство США ввело санкции, потому что Браудер настаивал на том, что деньги от мошенничества на миллионы долларов оказались у семьи Кацыв. В ответ россияне наняли звездных юристов из Нью-Йорка, чтобы защитить себя от обвинений", - сообщает Der Spiegel. В суде на вопрос о том, был Сергей Магнитский юристом или налоговым экспертом, Браудер ответил, что он "действовал в суде, представляя меня", и что у Магнитского не было юридического образования и он не учился на юридическом факультете в России, отмечается в публикации. "Der Spiegel посетил Браудера в Лондоне и попросил его прояснить некоторые несоответствия и противоречия в его истории. (... Браудер выложил десятки документов, которые якобы подтверждали его версию событий. (...) Одним из документов было ранее неопубликованное письмо от Сергея Магнитского. Оно якобы подтверждало, что он пошел к властям по собственному желанию в качестве разоблачителя. Тем не менее, в документе также разъясняется, что Магнитский получил указание выступить от вышестоящего юриста, работающего на Браудера. Этот юрист, россиянин, признал во время интервью в Лондоне, что Магнитского отправили в качестве исполняющего обязанности генерального директора "фирмы-почтового ящика", с которым на самом деле хотели поговорить следователи в Москве", - говорится в публикации. "Чтобы дополнительно подтвердить свою историю, Браудер и его команда также представили статью американского журналиста, который говорил с Магнитским незадолго до его ареста. Сотрудники правоохранительных органов Кузнецов и Карпов арестовали Магнитского "сразу" после публикации статьи. Но ничто в статье не объясняет, почему арестовали Магнитского. В ней не упоминаются ни Карпов, ни Кузнецов. Когда связались с автором статьи, он заявил, что и представить себе не может, что преследование Магнитского спровоцировала его статья", - передает журнал. (...) Еще одна странная вещь в этом деле заключается в том, что участвующие лица иногда полностью меняют свои версии и начинают говорить противоположное тому, что они говорили раньше", - указывает журнал, приводя в пример правозащитницу Зою Светову, которая стала соавтором доклада комиссии по расследованию смерти Магнитского. "(...) В июле Светова заявила в интервью Der Spiegel, что даже через 10 лет после смерти Магнитского она не слишком верит в теорию о том, что он стал жертвой заговора с целью убийства. Более вероятно, что Магнитский вступил в ссору с врачами и персоналом тюрьмы, потому что ему не оказывали медицинской помощи. "Они избивали его, чтобы усмирить", - сказала Светова, добавив, что избиения сами по себе не указывают на целенаправленное убийство. Доказательств этого нет, сказала она. "Какой смысл был в том, чтобы убивать его?" Чтобы он больше не говорил о мошенничестве на 230 млн долларов? К этому моменту новости о мошенничестве были повсюду. "Магнитский не раскрыл никакой тайны", - сказала Светова в июле. (...) "Они хотели свидетельских показаний против Браудера. Такой была мотивация. Он должен был обвинить Браудера в неуплате налогов. Магнитский был заложником. Он сам не представлял для них интереса. Им был нужен Браудер", - сказала она. "(...) Однако незадолго до публикации этой статьи Светова неожиданно изменила свою версию. Теперь у нее было ощущение, что "его преднамеренно перевели в тюрьму "Матросская тишина", чтобы убить его". Она сказала, что после июля она вернулась и перепроверила все старые документы и теперь у нее совершенно другой взгляд на вещи", - отмечается в статье. "В августе Европейский суд по правам человека объявил свое решение по делу Магнитского: Россия должна выплатить родственникам погибшего 34 тыс. евро (37,5 тыс. долларов), потому что государство должно было защитить жизнь и здоровье заключенного. Нигде в его приговоре нет упоминания об убийстве. Однако судьи проанализировали утверждение о том, что разоблачитель был заключен в тюрьму из мести. По их словам, арест Магнитского был проведен не без причины, и действия властей не были злонамеренными. Расследование в отношении Магнитского началось в 2004 году, задолго до того, как он впервые обратился к властям, говорится на странице 39 письменного постановления суда. Но это не помешало Браудеру назвать решение суда "громкой победой", - пишет Der Spiegel. "Кампания Браудера породила своего рода перпетум-мобиле. Недавно Браудера приняли дипломаты в Финляндии, которая в настоящее время председательствует в Совете ЕС. Его вызвали для обсуждения европейской версии американских санкций Магнитского. "Этот закон станет реальностью в ЕС", - написал Браудер в середине октября. Его шансы на успех не плохи: его история попросту слишком хороша, чтобы не быть правдой", - заключает Der Spiegel. Источник: Der Spiegel



