"Действительно ли сегодняшняя молодежь чаще болеет психическими заболеваниями?", - задается вопросом немецкое издание Die Zeit.

Молодое поколение сегодня все больше пытается понять свои чувства и отличается некоторой психологической "хрупкостью", пишет автор статьи Якоб Зимманк. "Эту хрупкость легко превращают в упрек. Она стала мотивом, который присутствует в каждой "песни" миллениалам: молодые люди постоянно жалуются и сочувствуют сами себе. Самую мелкую ссору они воспринимают близко к сердцу. Они изнежены, при том живется им гораздо лучше, чем прошлым поколениям ("Дедушка ведь воевал на войне!"). И при первом экзистенциальном кризисе они сразу бегут к психотерапевту".

"Этому обвинению можно найти подтверждение, если взглянуть на врачебный отчет страховой компании Barmer; в отчете, охватывающем данные 18-25 летних пациентов (Barmer Ärzte-Report, 2018 ), было зафиксировано в сравнении с 2005 годом в полтора раза больше больных, страдающих психическими заболеваниями, увеличение числа людей с тревожным расстройством, паническими атаками, почти в два раза больше людей, страдающих депрессией. Подрастает ли поколение психически нездоровых, охваченных грустью, нетрудоспособных, пребывающих в стрессе молодых людей? Поколение, которое страдает от общественных изменений, прогибается и психически разрушается? Поколение психотерапии?".

Согласно другому исследованию, "ни в одной другой возрастной группе люди не чувствуют себя хуже в психологическом плане, чем в возрасте от 18 до 29 лет. Почти двое из пяти людей имеют здесь какое-либо психическое заболевание - от шизофрении, тревожного расстройства до депрессии (Jacobi & Groß, 2014)".

Гетца Бербериха, главного врача клиники психосоматической медицины Виндах ам Аммерзее, такие цифры не удивляют. "Он не использует слово "хрупкость", вместо него он говорит о "пороговой фазе". (...) Для этой "пороговой фазы", говорит Берберих, характерно множество задач, связанных с развитием: когда ты молод, тебе нужно научиться расставаться со своими родителями, строить отношения, собственную жизнь и "в целом найти ответ на вопрос: какой я человек?". По словам Бербериха, молодым людям "приходится развивать свои внутрипсихические способности, например, улучшать контроль над эмоциями и убеждениями", развивать доверие к собственной личности и своим решениям".

"Еще сто лет назад я, будучи 14-летним подростком, знал бы, что буду пекарем, потому что мой отец был пекарем. Сегодня во многих сферах есть множество возможностей. Молодые люди знают: я могу работать везде, я могу стать кем угодно. Поиск опоры в этом мире дается многим молодым людям чрезвычайно трудно", - отмечает Гетц Берберих.

"В целом количество людей с психическими заболеваниями за последние 20 лет, по-видимому, оставалось на удивление стабильным (International Journal of Methods in Psychiatric Research: Jacobi et al., 2014). (...) Если взглянуть на данные опроса 1997 года, можно констатировать: в каждой возрастной группе психическими заболеваниями страдало примерно одинаковое количество человек (Psychological Medicine: Jacobi et al., 2004). Однако сегодняшние данные выглядят иначе: здесь психические заболевания несколько чаще встречаются среди людей моложе 35 лет. Хотя точные данные по данной теме отсутствуют, можно говорить о тенденции: вероятно, сегодня молодые люди чаще страдают психическими заболеваниями, чем раньше (International Journal of Methods in Psychiatric Research: Jacobi et al., 2014). На похожий вывод наводит и исследование, опубликованное в прошлом году и посвященное распространенности депрессий (BMC Psychiatry: Bretschneider et al., 2018). Оно показало: количество молодых женщин, переживших в предыдущем году тяжелый депрессивный эпизод, выросло в период с 1997 по 2012 год вдвое, в то время как среди женщин более старшего возраста этот показатель вдвое снизился. Данные по мужчинам не изменились", - говорится в публикации.

То, что число соответствующих диагнозов стремительно растет, может, с одной стороны, быть связано с тем, что сегодня врачи лучше распознают психические заболевания, отмечает издание. Но это может также быть связано с тем, что и сегодняшние молодые люди знают больше о психических заболеваниях, чем раньше. "Об этом свидетельствует данные медика Маттиаса Калуса Ангермейера. Он сравнил исследования, авторы которых за последние пятьдесят лет представляли разным людям истории людей, страдающих депрессией или тревожным расстройством. Действительно: за последние десятилетия все больше людей в разных странах, таких как Польша, Шотландия и США, стали лучше распознавать признаки заболеваний, депрессий и тревожных расстройств, описанных в историях" (Acta Psychiatrica Scandinavica: Schomerus, Angermeyer et al., 2012 ).

"Однако за осведомленностью о психических заболеваниях скрывается еще одно более глубокое изменение. Несколько преувеличив, можно сказать: сегодня мы на все смотрим через "психологические очки". (...) Психологические и психиатрические понятия постепенно проникли в нашу повседневную речь. Как пишет израильский социолог Ева Иллуз в своей книге "Спасение современной души", весь XX век отмечен эмоционализацией языка и мышления. "Терапевтический дискурс" стал таким могущественным, потому что он проник во все без исключения сферы: семейную жизнь ("эдипов комплекс" объясняет спор сына с отцом), компании (шеф должен быть чутким, но одновременно должен уметь подавлять негативные эмоции, такие как стыд, ярость и чувство вины) и поп-культуру (от Вуди Аллена до Тони Сопрано). А в справочной литературе "терапевтический дискурс" и вовсе создал свой собственный, крайне успешный жанр".

"Чувства стали формой [социального] капитала", - пишет Иллуз. По мнению социолога, эмоциональный интеллект сегодня востребован, как ни одна другая черта характера. Он необходим тому, кто хочет быть успешным: чтобы развивать обширную сеть контактов, поддерживать их и использовать в профессиональной сфере".

"Хрупкость молодых людей, над которой так охотно посмеиваются, стала необходимой для того, чтобы преуспеть в личной и профессиональной жизни. А то, что молодые люди в среднем стали более внимательными к себе и осознанно воспринимают свои чувства, (...) приводит к их большей готовности обратиться к терапевту. Если чувства действительно стали социальным капиталом, то вполне естественно, что люди заботятся о них и работают над ними. А где они могут сделать это лучше, если не у психотерапевта?".