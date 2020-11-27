Соединенные Штаты "готовы играть ведущую роль в мире": чего ожидать от дипломатии Байдена?

"Новая любезность дипломатии команды Джо Байдена не должна притуплять бдительность Европы, которая должна уметь отстаивать свои интересы перед лицом Америки, остающейся ведущей мировой державой", - анализирует Адриан Дезюэн, эксперт по проблемам международной дипломатии и безопасности, автор книг "Атлантистская Франция" и "Крушение дипломатии", в интервью Le Figaro.

"(...) Америка прежде всего" - лозунг, который неправильно истолковали. Этот лозунг времен Линдберга, впервые искаженный Рейганом, для Трампа просто означал то, что Соединенные Штаты снова станут великими, займут первое место", - указывает эксперт.

"(...) Трамп, как и Обама, действительно воздерживался от массированного вмешательства в Сирию, Йемен или Ливию, но это не помешало ему вмешаться в иранский, палестинский, корейский и другие вопросы. Он сделал это в одностороннем порядке, что не помешало Соединенным Штатам в течение четырех лет оставаться в центре игры. Стоит заметить и то, что Москва и Тегеран не подвергались бомбардировкам, однако американские войска все еще присутствуют в Кабуле и Багдаде, и то, что многие обещания окончательного вывода войск так и не были выполнены. С приходом Байдена мы увидим возврат к методу Обамы без изменения основных направлений американской дипломатии: поддерживать легкое присутствие на Ближнем Востоке и довольствоваться тем, чтобы охватывать кольцом Китай и Россию, действуя на расстоянии", - поясняет Дезюэн.

"(...) Энтони Блинкен, будущий госсекретарь, и Джейк Салливан, следующий советник по национальной безопасности, говорят по-французски, но они скорее принадлежат к вильсоновской ветви американской дипломатии, другими словами, идеалистической и интервенционистской, к ветви Хиллари Клинтон. Но сам Байден во время его вице-президентства был ближе к Джону Керри, он немного более реалистичный и, следовательно, не ярый интервенционист. Предположим, что Америка по отношению к европейцам будет действовать более осмотрительно и деликатно, чтобы вмешаться в случае кризиса. И европейцы, польщенные тем, что их слышат, последуют за Соединенными Штатами с еще большим рвением", - рассуждает собеседник издания.

"Заявление Байдена о том, что Соединенные Штаты "готовы играть ведущую роль в мире", укладывается в великую американскую мессианскую традицию. Для любого кандидата в Белый дом необходим пассаж: "Сделай Америку снова великой", так что по сути он не говорит ничего нового. Соединенные Штаты - это "новая земля обетованная", призванная вести человечество к свободе. Посмотрим, будет ли это сделано насильственным или мирным способом. На протяжении всей своей карьерыБайден часто прибегал к уверткам. Он центрист, который может склоняться в ту или иную сторону в зависимости от своих интересов, своей чувствительности, своего окружения или политической сбалансированности момента. Однако ждать огромных потрясений не стоит: Америка Байдена устала и плохо себя чувствует", - подчеркивает Дезюэн.

"(...) Геополитическое соперничество также происходит за кулисами и может быть скрыто за фотографиями международных саммитов с декларациями, основанными на консенсусе. Наиболее нежелательным был бы западнический минилатерализм натовского типа, когда Соединенные Штаты стали бы использовать Европу в своем соперничестве с Россией, Китаем и остальным миром", - анализирует эксперт.

"(...) Франции следует сохранять бдительность и не давать себя убаюкивать американской дипломатии, которая будет более любезной, чем предыдущая, но прежде всего будет защищать американские интересы, а не наши, и это вполне естественно. Нам надо суметь отстоять нашу независимость перед лицом ведущей мировой державы, чтобы она смогла полагаться на европейских партнеров, которые настроены более атлантистски, чем когда-либо", - утверждает Дезюэн.

"(...) Изменения во внешней политике при новом президенте будут косметическим. Американо-китайские отношения станут более вежливыми и теплыми, но соперничество останется. К тому же демократическая администрация несомненно будет более придирчивой в вопросе прав человека. Поэтому следует ожидать напряженности в отношениях с путинской Россией по украинско-белорусскому вопросу, а также с Китаем Си по Тибету, Синьцзяну и Гонконгу", - резюмирует собеседник издания.