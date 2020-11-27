Перед лицом националистического уклона Евросоюз попал в "автократическую ловушку"

"(...) 21 июля 2020 года по окончании долгих обсуждений европейские лидеры были усталыми, но счастливыми: Евросоюз заключил соглашение. Ему удалось выделить бюджет в 1 074 млрд долларов, чтобы примирить "скромные" страны Севера, "просителей" с Юга и "амбициозных" представителей Брюсселя, а также разработать план восстановления экономик стран ЕС, пострадавших от пандемии COVID-19, предусматривающий перечисление 750 млрд в фонд восстановления - и это действительно ново - представляющий собой общие обязательства", - пишет журналист Le Monde Жан-Пьер Строобанц.

"(...) В тот летний день главы институтов и несколько лидеров говорили совсем не так, как "нелибералы", и наблюдатели пришли к выводу, что одобренное соглашение является одним из тех неясных компромиссов, открытых для любых интерпретаций. Именно по инициативе Европейского парламента позже поступит уточнение: да, действительно будет "механизм", позволяющий в будущем ставить выплату различных средств в зависимость от соблюдения свободы правосудия, СМИ, оппозиции и граждан", - говорится в статье.

"Четыре месяца спустя вновь возникает заблокированная и разделенная Европа: необходимо пересматривать условия, потому что по крайней мере два лидера продолжают отказываться от того, чтобы их заставляли признать очевидность, - отмечает автор статьи. - А именно, то, что их правительство должно соблюдать статью 2 Договора о Европейском Союзе, которая гласит: "Союз основан на ценностях уважения человеческого достоинства, свободы, демократии, равенства, правового государства и соблюдения прав человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам".

"(...) На протяжении многих лет венгерский и польский режимы неоднократно осуждали "выходки" и "заговоры" Еврокомиссии, когда дело доходило до их возвращения к демократическому порядку. Из-за отсутствия необходимых инструментов она потерпела неудачу: процедура статьи 7 Договора о Европейском Союзе остается неработающей, поскольку для принятия санкций в отношении государства, которое сбивается с пути, необходимо единогласие. Если эта страна найдет хотя бы одного союзника - а он есть - то это помешает процессу", - поясняет журналист.

"Венгрия и Польша уже одержали блестящую победу, не допустив назначения во главе Еврокомиссии голландского социал-демократа Франса Тиммерманса, вице-президента бывшей комиссии Юнкера, который в то время отвечал за обеспечение верховенства права", - говорится в публикации.

" (...) Как отмечает Анаис Вой-Гиллис из Французского института геополитики (в книге "Европейский Союз в испытании национализмом", издательство Editions du Rocher), польский и венгерский руководители сумели извлечь выгоду из впитывания их идей не только внутри их собственных стран, но и во всех обществах Союза. Результаты последних европейских выборов, несомненно, показали хорошую способность прогрессистов к сопротивлению, но, прежде всего, они подтвердили продвижение вперед сторонников консервативной революции", - передает Le Monde.

"Проблема миграции, демократическое разочарование, терроризм, пересмотр элит: все это помогло этим лидерам, так, например, усиление прерогатив Брюсселя Орбан и его коллеги на самом деле хотели бы свести к роли простого денежного ящика, что соответствует их чисто оппортунистическому видению Европы, которая продолжала бы предоставлять им средства для их развития, но была бы парализована, как только она попытается сыграть некую стратегическую роль", - комментирует Стробанц.

"Реальность такова, что сторонники национальной идентичности стали основной оппозиционной силой в Европе, и "им удалось развенчать социальный вопрос в пользу национального вопроса", - отмечает Вой-Гиллис. Осторожные и/или недальновидные европейские институты, лидеры стран-основателей ЕС, особенно озабоченные сохранением имиджа единства, которого больше не существует, фактически оставили открытое поле для ультраконсерваторов, которые теперь убеждены в том, что они близки к победе в их идеологической битве", - указывает журналист.

"Дэниел Келемен, профессор американского Университета Рутгерса, недавно упомянул "автократическую ловушку", в которую попадает Евросоюз, лишенный достаточных средств для наказания антидемократов за их уклон. Это вызывает обеспокоенность, с учетом того, что происходит на востоке. Вызывает обеспокоенность и то, что завтра "нелиберальный" уклон может покорить сердца граждан государств-основателей, что, как мы знаем, уже не исключено", - резюмирует Le Monde.