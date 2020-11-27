Повторный карантин: люди старше 40 не так благоразумны, как вы думаете

"Вылазки, мелкие нарушения и злоупотребления причинами для поездок... Многие пожилые люди, как и молодые, отступают от правил карантина", - пишет журналистка Полина Дюкуссо в издании Slate.fr.

"(...) Пенсионеры Жак и Флоранс отправились из Парижа в сторону испанской границы с остановкой в своем загородном доме, затерянном в Ландах", - говорится в статье.

"(...) Чтобы нас не задержала полиция, мы выехали в середине недели и двинулись по автостраде A20, чтобы избежать больших дорожных сборов", - признается Флоренс. Причина поездки в случае проверки? Оказание помощи уязвимому человеку, его престарелом брату, который живет один в Биаррице. Просто и эффективно. На следующий день вылет из Ланд в направлении Португалии, но на этот раз без справки. С риском пройти проверку на границе. "Мы играли, как в фильме "Через Париж", стараясь увернуться от патрулей", - улыбается муж.

"Свидетельствуя о "ликующем чувстве нарушения", Жак защищается, говоря, что он "не играет с настоящими правилами дисциплины". "Мы просто освобождаемся от ответственности за то, что нам кажется абсурдным. Мы решили вернуть себе свободу передвижения в том месте, где очень строго соблюдаются правила социального дистанцирования, а также меры предосторожности и гигиены, - добавляет он, - не испытывая какое-либо чувство вины".

"Пара пенсионеров входит в число тех 60% французов, которые хотя бы один раз нарушили правила второго карантина, согласно опросу Французского института общественного мнения (IFOP), опубликованному 12 ноября. Среди нарушений отмечаются справки о праве на поездку, использованные по причинам, отличным от указанных (24%), прогулки сверх установленного часа (17%), посещения родственников (23%) или друзей (20%)", - говорится в статье.

"По мнению Франсуа Крауса, директора отдела политических и текущих дел IFOP, ясно, что "соблюдение менее строгое, опасения за здоровье менее сильные, особенно среди молодежи", однако может показаться, что старшее поколение выглядит отнюдь не более благоразумно", - замечает автор статьи.

"Социолог Серж Герен, специализирующийся на людях старшего возраста и на связи между поколениями, считает, что соблюдение или несоблюдение карантина зависит не от эффекта поколения, а от эффекта контекста. "Каждый пытается действовать окольными путями, что-то изобрести с большим или меньшим успехом, чтобы справиться с беспрецедентной ситуацией, с ограничениями, которые на нас налагаются, и то, как мы их воспринимаем, зависит наших привычек и той реальности, в которой мы живем. И это не зависит от нашего возраста", - утверждает он.

"(...) Во время первого карантина адвокат Натали запрещала себе нарушать хотя бы одно правило. Пятидесятилетняя женщина вела себя примерно, она даже выходила на улицу лишь раз в неделю за покупками", - говорится в публикации.

"Семь месяцев спустя пришло время вечеринок! Обеды и ужины с выпивкой вместе с друзьями или соседями "в тесном кругу и без объятий" стали частью ее повседневной жизни. "У меня гораздо больше шансов заразиться от моего сына, который каждый день ездит на метро в школу, где в классе по тридцать шесть учеников, чем заразиться Covid-19 во время обеда с друзьями", - спокойно произносит Натали.

"(...) Как и многие, адвокат не считает, что ведет себя безответственно. "Я не контактирую с уязвимыми людьми, поэтому я не подвергаю их опасности", - заключает она.

"(...) 42-летний менеджер компании Антуан вовсю использует свой подтверждающий документ для служебных поездок, "чтобы съездить навестить своих друзей и [своих] родственников или заняться спортом и прогуляться в лесу на расстоянии более километра от [его] дома". На пропускном пункте в Периге его задержала полиция. Вооружившись своим документом, менеджер компании просто сказал, что идет к поставщику.

"(...) Я выступаю за гражданское неповиновение. Несмотря на эпидемию, нельзя самоизолироваться, перестать жить и ни с кем не видеться. При этом вы должны быть осторожны с наиболее уязвимыми и оставаться дома, если вы заболели, как если бы у вас был грипп или понос", - признается он и беспокоится о развитии своей младшей дочки, "которая в школе не может видеть ни лиц своих одноклассников, ни лица своей учительницы". И делает вывод: "Мы должны бороться за свою жизнь и за жизнь наших детей".

"(...) Молоды вы или постарше, в повседневной практике от всего этого останется более осторожное и внимательное отношение к другим. Вирус и его последствия сыграют важную роль в осознании важности ближнего", - прогнозирует социолог Серж Герэн.