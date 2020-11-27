Дело Асада

"Свидетели, документы и видео компрометируют сирийский режим. Теперь генеральная прокуратура ФРГ намерена выяснить, кто несет ответственность за химические атаки. Der Spiegel и Deutsche Welle изучили доказательства".

"Это было похоже на Судный день", - вспоминает врач Салим Намур события 21 августа 2013 года в Гуте. "Ночью ракеты "Вулкан" и "М14" с грохотом летели на занятый повстанцами пригород Дамаска. Удары приходились на жилые дома, ракеты падали рядом с мечетями и начальной школой", - пишут авторы статьи.

"Когда Намур прибыл в больницу, повсюду были пострадавшие, у многих из них не было ран: люди задыхались, бились в судорогах. Изо рта шла слюна. "Умирающие, мертвые, это было ужасно", - говорит Намур. Все говорило о том, что была совершена химическая атака".

"Семь лет назад в результате атаки химическим оружием погибло более тысячи человек, мужчин, женщин и детей. Как установили эксперты ООН, при атаке использовался яд зарин, боевое вещество, запрещенное международным сообществом. Салим Намур передал инспекторам образцы крови, одежды и волос своих пациентов. Сегодня врач живет в изгнании в Европе, его точное место пребывания держится в тайне", - говорится в статье.

"По сей день за это преступление никто не ответил. Как и за десятки других случаев, когда режим Асада, очевидно, использовал ядовитый газ против собственного населения", - указывает издание.

"Группа сирийских активистов и европейских экспертов по международному праву не хочет с этим мириться. За несколько лет расследования они собрали более тысячи страниц доказательств применения зарина в августе 2013 года в Гуте, а также применения того же нервно-паралитического вещества во время другой атаки в апреле 2017 года в Хан-Шейхуне. В октябре они подали заявление в генеральную прокуратуру в Карлсруэ".

"В рамках совместного расследования с Deutsche Welle Der Spiegel удалось проанализировать объемные документы, просмотреть видео и побеседовать со свидетелями и выжившими после химической атаки в Гуте. Улики против режима Асада неопровержимы", - подчеркивают авторы статьи.

"Неправительственные организации обвиняют в атаке с применением зарина в 2013 году десятерых мужчин из сирийского аппарата власти. (...) Правозащитники уверены, что ответственность за преступление доходит вплоть до президента и его непосредственного окружения. Они нашли сирийского офицера, который, по-видимому, отвернулся от режима".

"Он утверждает, что младший брат Башара Асада Махер отдал приказ о химической атаке. Пока невозможно провести независимую проверку его высказываний, имя перебежчика держится в тайне. Впрочем, Der Spiegel уже семь лет назад получал от одного из сотрудников ООН указания на возможную причастность Махера Асада к массовому убийству. Режим по сей день отрицает какую-либо вину", - отмечает издание.

Хади аль-Хатиб основал так называемый "Сирийский архив", цифровой архив ужасов войны. Более 3,5 млн видео из Сирии он нашел в интернете и сохранил на своих серверах. "Хатиб и его коллеги пытаются подтвердить подлинность видео. Они анализируют скрытые в них данные о географическом положении, сравнивают их со спутниковыми снимками. Если на кадрах видны части снарядов, они проверяют, использует ли режим такие боеприпасы - и, соответственно, несет ли ответственность за атаку. Так было и в случае с Гутой".

"Только относительно химической атаки 2013 года в "Сирийском архиве", по его собственным данным, содержится 349 верифицированных видео, которые Хатиб и его соратники хотят предоставить генеральной прокуратуре. Это страшные кадры - мужчины, дергающиеся в судорогах. Добровольцы, омывающие раненых водой, чтобы смыть с них яд. Дети, жадно хватающие ртом воздух и, по-видимому, умирающие".

"В настоящий момент прокуроры главного обвинителя Петера Франка привлекли к ответу в Германии отдельных преступников. В Кобленце идет первый в мире судебный процесс против представителя режима Асада, который, как предполагается, отвечал за пытки и систематические убийства пленных. Врач из военного госпиталя в Хомсе, который до последнего времени даже работал в Германии, находится в следственном изоляторе в связи с аналогичными обвинениями".

"В заявлении относительно атак с применением зарина перечислены 17 мужчин и женщин, которые готовы дать показания. Среди них Иман и Мохаммед Ф., супружеская пара из селения Замалька в Восточной Гуте. Они уже пять лет живут в Германии и не хотят, чтобы их настоящие имена были опубликованы".

"Около 2.30 часов в ночь на 21 августа 2013 года, вспоминают они, к ним в квартиру постучали соседи и прокричали: "Химатака!". Иман Ф. тогда работала медсестрой и поспешила в госпиталь, ее муж также пытался оказать первую помощь. "Люди лежали там, как муравьи, которых убили спреем от насекомых", - говорит Иман Ф.".

"Внезапно у ее мужа Мохаммеда начались судороги, вспоминает медсестра. Она сразу же хотела ввести ему антидот атропин, но сама потеряла сознание. Очевидно, поблизости ударила еще одна ракета".

"Когда они пришли в себя, они стали искать своего старшего сына и узнали, что он не выжил после химической атаки".

"Иман Ф. до сих пор страдает от последствий. Видно, что она перенесла тяжелую травму. У нее тяжелая форма инвалидности. "Я надеюсь, что Асада и его окружение привлекут к суду", - говорит ее муж Мохаммед".

"Однако сирийский президент для немецких следователей неприкосновенен. Пока Башар Асад будет занимать свою должность, у него будет иммунитет".

"Если однажды он уйдет в отставку или будет свергнут, это может измениться. Военные преступления, - заключает Der Spiegel, - не имеют срока давности".