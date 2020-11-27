Шпионаж в пользу России в австрийской армии: "Это напоминает о полковнике Редле"

"Судя по новому докладу австрийского ведомства по охране конституции, случай шпионажа в вооруженных силах был более серьезным, чем было известно ранее", - пишет австрийское издание Wiener Zeitung.

"Шпион все же был более опасным, чем предполагалось ранее? Такой вопрос поднимает одно предложение в докладе ведомства по охране конституции за 2019 год. В нем идет речь об осужденном в июне полковнике вооруженных сил Австрии. В период с 1992 по конец сентября 2018 года он выдавал российской спецслужбе государственные и военные тайны. За это он получил 280 тыс. евро".

"Судебный процесс проходил за закрытыми дверями. Мужчина получил 3 года лишения свободы. После отбывания половины срока он был условно освобожден. Он вышел на свободу после приговора, так как уже провел этот срок в следственном изоляторе", - напоминает издание.

Из-за скорее мягкого наказания этот случай сначала оценивали как незначительный, сказал в разговоре с Wiener Zeitung эксперт по безопасности и спецслужбам Томас Риглер. "Но теперь этой точке зрения противоречит доклад ведомства по охране конституции за 2019 год. "Ущерб, нанесенный этим шпионажем, невозможно измерить с финансовой точки зрения, однако в случае военного конфликта полученная информация с высокой долей вероятности нанесла бы ущерб обороне Австрии", - говорится в докладе".

"Вероятно, масштаб этого случая был больше, чем предполагалось, говорит Риглер. На это недавно указывало и сообщение в словацком журнале Denník N. В нем заявлялось, что полковник якобы передавал конфиденциальную информацию НАТО. Риглер говорит, что это дело "несколько напоминает ему о полковнике Редле". В преддверии Первой мировой войны офицер австрийской разведки Альфред Редль продавал спецслужбам других стран важные военные тайны".

"В связи с новыми данными дело полковника показывает, по мнению Риглера, "насколько мягко Австрия действует в отношении шпионажа".

"Мы всегда воспринимали это дело всерьез и говорили, что человек с таким званием и таким доступом к информации может причинить ущерб", - говорит представитель вооруженных сил Австрии. Поэтому оценка, представленная в докладе ведомства по охране конституции, не вызвала у него удивления", - передает Wiener Zeitung.